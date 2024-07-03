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УЗД і дитина: Ектор Хіменес Браво заінтригував однозначним фото

Олена Кюпелі
3 липня 2024, 23:09
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Колумбійський кулінар заінтригував фото з лікарні.
Ектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво / колаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Український кулінар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво поділився однозначним фото, яке дає можливість припустити, що він, можливо, скоро стане батьком.

Як написав він на своїй сторінці в Instagram, важливий для нього день нарешті настав. Ектор опублікував фото УЗД, де було явно видно голівку і силует дитини. Сам кулінар, до речі, офіційно не підтвердив, що стане батьком.

Ектор Хіменес Браво зробив довгоочікувану заяву
Ектор Хіменес Браво зробив довгоочікувану заяву / Скриншот Instagram/ hectorjimenezbravo
Ектор Хіменес Браво зробив довгоочікувану заяву Ектор
Хіменес Браво зробив довгоочікувану заяву / Скриншот Instagram/ hectorjimenezbravo

Як відомо, у Ектора немає дітей і він офіційно не одружений. Тим часом, він часто інтригує фотографіями своєї обраниці, яку не поспішає зробити публічною.

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Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво шокував шанувальників кардинальною зміною іміджу - шоумен повністю збрив волосся на голові. Спершу він представив це, як б'юті-експеримент, проте на своїй сторінці в Instagram зізнався, що для його перетворення є вагомі причини.

Раніше також Ектор Хіменес Браво розкрив шанувальникам свій головний комплекс - його вкрай бентежить лисина, яка почала з'являтися на його потилиці. Тому він збрив своє розкішне волосся, чим чимало здивував свою аудиторію.

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Ектор Хименес-Браво новини шоу бізнесу
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