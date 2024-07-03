УЗД і дитина: Ектор Хіменес Браво заінтригував однозначним фото

Український кулінар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво поділився однозначним фото, яке дає можливість припустити, що він, можливо, скоро стане батьком.
Як написав він на своїй сторінці в Instagram, важливий для нього день нарешті настав. Ектор опублікував фото УЗД, де було явно видно голівку і силует дитини. Сам кулінар, до речі, офіційно не підтвердив, що стане батьком.
Як відомо, у Ектора немає дітей і він офіційно не одружений. Тим часом, він часто інтригує фотографіями своєї обраниці, яку не поспішає зробити публічною.
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Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво шокував шанувальників кардинальною зміною іміджу - шоумен повністю збрив волосся на голові. Спершу він представив це, як б'юті-експеримент, проте на своїй сторінці в Instagram зізнався, що для його перетворення є вагомі причини.
Раніше також Ектор Хіменес Браво розкрив шанувальникам свій головний комплекс - його вкрай бентежить лисина, яка почала з'являтися на його потилиці. Тому він збрив своє розкішне волосся, чим чимало здивував свою аудиторію.
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