Витанцюю цього хлопчика: Чмерковський із дружиною на 9 місяці показав запальні танці

Макс Чмерковський і Пета Мургатройд скоро стануть батьками втретє.

https://glavred.net/stars/vytancuyu-etogo-malchika-chmerkovskiy-s-zhenoy-na-9-mesyace-pokazal-zazhigatelnye-tancy-10578035.html Посилання скопійоване

Пета Мургатройд скоро стане багатодітною мамою / Колаж Главред, фото Instagram/ petamurgatroyd

Дружина українського танцюриста і члена журі "Танців з зірками" Макса Чмерковського Пета Мургатройд показала, як запалює на дев'ятому місяці вагітності.

На своїй сторінці в Instagram, Пета танцює зі своїм чоловіком Чмерковським. Вони виконали латиноамериканський танець з величезним животом. "Я витанцюю цього хлопчика", - написала Пета.

Хто такий Макс Чмерковський Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який довгі роки живе в США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з якою, втім, скоро розлучився. відео дня Чмерковський одружений на американській танцівниці Петі Мургатройд. Пара виховує двох синів - Шай-Олександра і Ріо. Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проєктах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.

Про третю вагітність Макс і Пета дізналися неочікувано, коли їхньому молодшому сину Ріо було всього 4 місяці. З огляду на боротьбу пари за можливість завагітніти, ця вагітність стала щасливою випадковістю. До слова, у зіркової пари буде третій хлопчик.

Макс Чмерковський і Пета Мургатройд новини зараз:

Зазначимо, що шлях пари до другої дитини був не простий. Дружина Чмерковського втратила кількох дітей на ранніх термінах, а також робила кілька спроб ЕКЗ.

Нагадаємо, раніше в одному з танцювальних відео, пара вирішила розкрити головний секрет і розповісти своїм передплатникам, на кого ж чекає зіркова пара.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред