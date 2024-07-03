Витанцюю цього хлопчика: Чмерковський із дружиною на 9 місяці показав запальні танці

Дружина українського танцюриста і члена журі "Танців з зірками" Макса Чмерковського Пета Мургатройд показала, як запалює на дев'ятому місяці вагітності.
На своїй сторінці в Instagram, Пета танцює зі своїм чоловіком Чмерковським. Вони виконали латиноамериканський танець з величезним животом. "Я витанцюю цього хлопчика", - написала Пета.
Хто такий Макс Чмерковський
Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який довгі роки живе в США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з якою, втім, скоро розлучився.
Чмерковський одружений на американській танцівниці Петі Мургатройд. Пара виховує двох синів - Шай-Олександра і Ріо.
Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проєктах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.
Про третю вагітність Макс і Пета дізналися неочікувано, коли їхньому молодшому сину Ріо було всього 4 місяці. З огляду на боротьбу пари за можливість завагітніти, ця вагітність стала щасливою випадковістю. До слова, у зіркової пари буде третій хлопчик.
Макс Чмерковський і Пета Мургатройд новини зараз:
Зазначимо, що шлях пари до другої дитини був не простий. Дружина Чмерковського втратила кількох дітей на ранніх термінах, а також робила кілька спроб ЕКЗ.
Нагадаємо, раніше в одному з танцювальних відео, пара вирішила розкрити головний секрет і розповісти своїм передплатникам, на кого ж чекає зіркова пара.
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