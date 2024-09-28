Відома українська співачка виходить заміж

Фіналістка "Голосу" Інеса Грицаєнко поділилася радісною новиною.

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Фіналістка "Голосу" поділилася радісною новиною / Колаж Главред, фото Instagram/inessa_hrytsaienko_

Фіналістка українського музичного проєкту "Голос країни-12" і солістка гурту SESTRA Інеса Грицаєнко отримала пропозицію руки і серця.

На своїй сторінці в Instagram, артистка повідомила радісну новину. На фото Інеса не може приховати своїх емоцій радості та щастя. До слова, вона не розкриває особистість свого обранця.

"Я вірила в те, що одного разу ти прийдеш і зміниш усе моє життя", - написала Інеса і показала каблучку з діамантом на безіменному пальці.

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Крім того, обранець зірки подарував дівчині розкішний букет рожевих півоній.

Шанувальники одразу почали вітати Інесу та бажати щастя їхній парі.

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Нагадаємо, раніше колись українська співачка, а тепер зрадниця України Ані Лорак, отримала обручку. Її йога-інструктор, і за сумісництвом бойфренд Ісаак Віджраку опустився на коліно і подарував зрадниці Ані Лорак, судячи з усього, каблучку.

Ранішетакож українська популярна співачка Настя Каменських вирішила звернутися до підписників із запитанням про особисте життя. На своїй сторінці в Instagram Настя пообіцяла розповісти якусь цікаву історію, але не уточнила, про що йтиметься.

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