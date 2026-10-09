Брітні Спірс з'явилася з дорослими синами-моделями – як вони виглядають

Поп-королева розтопила лід у стосунках зі своїми дорослими спадкоємцями.

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Брітні Спірс - діти / колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

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Як виглядають дорослі сини Брітні Спірс

Де співачка з'явилася разом із дітьми

Популярна співачка Брітні Спірс крок за кроком відновлює зв'язок зі своїми дітьми - 20-річним Шоном і 19-річним Джейденом. Разом зі своїми синами-моделями знаменитість з'явилася в парку розваг і поділилася сімейними моментами в Instagram.

Зіркова трійця вирушила розважатися до знаменитого тематичного парку Dollywood, звідки співачка одразу ж опублікувала свіжі кадри у своєму Instagram. Для сімейного виходу Брітні обрала грайливу міні-спідницю та смугасту сорочку, а її сини віддали перевагу стильному базовому одягу - білим футболкам і джинсам.

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Брітні Спірс показала дітей / фото: instagram.com, Брітні Спірс

"Ого, ого! Я не знала про існування цього місця, це неймовірно круто й захопливо... Сімейні прогулянки! Dollywood просто приголомшливий!" - написала співачка.

Хлопці, які зараз виглядають як справжні моделі з обкладинок глянцевих журналів, разом із матір’ю влаштували справжній тест-драйв на місцевих каруселях та екстремальних гірках. Веселі кадри говорять самі за себе: сімейні суперечки, схоже, залишилися далеко в минулому.

Син Брітні Спірс на прогулянці зі зірковою мамою / скрін з відео

Брітні Спірс - діти

Шон Престон і Джейден Джеймс - сини Брітні Спірс і Кевіна Федерлайна, які після розлучення батьків виросли з батьком на Гаваях. Довгий час їхнє спілкування з матір’ю було обмеженим, однак після скасування опіки над артисткою та дорослішання юнаків сімейні стосунки почали налагоджуватися. Брати ведуть самостійне життя і пробують себе в модельному бізнесі: у 2026 році вони дебютували як моделі на Тижні чоловічої моди в Парижі.

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