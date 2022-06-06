Поки в Україні війна: замовчуюча агресію РФ Сєдокова з голими сідницями страждає про минуле

Замовчуюча війну Сєдокова вигадала собі "жахливу" проблему / instagram.com/annasedokova

Співачка українського походження, колишня учасниця гурту ВІА Гра Анна Сєдокова вперто вдає, що війни в Україні не існує. Артистка довгий час будувала кар'єру в РФ, там же проживає, періодично мотаючись в США.

Сєдокова, незважаючи на біль і горе, що роздирають її рідну країну, продовжує жити своїм звичайним розкішним життям - постить в соціальних мережах напівоголені фото і філософські роздуми про те, як правильно жити.

На своїй сторінці в Instagram вона виклала знімок, на якому лежить в бірюзовому відвертому бікіні на яхті. На обличчі - найбезтурботніший вираз.

У підписі до фото Сєдокова з удаваним сумом міркує про важкі часи. Ні, не про війну в Україні, а про складнощі з вигадуванням коментарів до знімків. "Хвилин 20 думала над підписом до фотографії . Але ж були часи, коли до голопопих знімків з легкістю приходили на розум цитати Мілана Кундери", - пише співачка.

До слова, коментарі до своїх постів у соціальних мережах артистка ретельно підчищає - залишає лише хвалебні.

Замовчуюча війну Сєдокова вигадала собі "жахливу" проблему / instagram.com/annasedokova

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