Поки в Україні вбивають людей: вагітна Регіна Тодоренко розважає росіян новими піснями в Москві

Регіна Тодоренко / соцмережі

Українка Регіна Тодоренко під час війни в рідній країні розважає росіян на стадіоні Лужники в Москві.

Співачка вагітна другою дитиною від москвича Влада Топалова. Нещодавно вона заявила, що не хоче псувати стосунки зі своїм російським чоловіком і нібито тому мовчить про війну в Україні.

Співачка і телеведуча виступила зі своїми піснями на гала-концерті проекту Першого каналу "Льодовиковий період".

"Знову Лід. На льоду, ніби розчиняєшся, відключаєш інформаційне поле, відлітаєш на іншу планету", - написала Тодоренко у своєму Telegram.

Чому Тодоренко не говорить про війну в Україні

Регіна Тодоренко народилася в Україні в місті Одеса. Була учасницею Фабрики зірок і працювала з Наталією Могилевською.

Довгий час вела програму Орел і решка. Незабаром переїхала в Росію і вийшла заміж за Влада Топалова.

З початку вторгнення російських військ в Україну Тодоренко вирішила мовчати. Вона ні словами не говорить про війну і продовжує розповідати в соцмережах про своє життя, в той час, як її батьки в небезпеці живуть в Одесі.

У день вторгнення Росії в Україну 24 лютого Тодоренко влаштувала у своєму Instagram... "розбір гардеробу".

Вже 1 березня у неї в соцмережах з'явився "сумний" пост про "дітей у підвалах", "близьких подруг, які потрапили під розстріл" і так далі.

Ведуча програми Світське життя на 1+1 Катя Осадча різко відреагувала на мовчання її колеги, української ведучої Регіни Тодоренко. У своєму Instagram Осадча спробувала в черговий раз достукатися до Тодоренко, і запропонувала їй народити другу дитину в бомбосховищі.

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