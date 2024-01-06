Загинув разом з дочками: на літаку розбився молодий голівудський актор

Актор летів зі своїми дочками над Карибським морем.

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Актор Крістіан Олівер розбився в авіакатастрофі / Колаж Главред, фото Instagram / christianoliverofficial

Актор Крістіан Олівер і дві його маленькі дочки загинули в авіакатастрофі біля карибського острова в четвер. Йому було 51.

За словами офіційних осіб, які цитує видання Page Six, зірка "Спіді гонщика", справжнє ім'я якого був Крістіан Клепсер, був у польоті з дочками Аннік, 12 років, та Мадітою, 10 років, коли вони "впали в океан".

Їх пілот і власник літака Роберт Сакс також загинув після інциденту.

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Олівер і його діти летіли з острова Бекія в сусідню Сент-Люсію, коли їх одномоторний літак "зазнав труднощів і впав в океан", повідомила Королівська поліція Сент-Вінсента і Гренадін.

Рибалки і водолази кинулися на місце події, намагаючись врятувати пасажирів, але їх тіла були виявлені, а всі четверо були констатовані мертвими на місці.

Нагадаємо, раніше Марія Бурмака повідомила, що її брат Святослав, який захищав Україну зі зброєю в руках з початку повномасштабного вторгнення, пішов з життя.

Пізніше стало відомо, що український актор театру і кіно, режисер-документаліст Андрій Павленко загинув на фронті, захищаючи Україну від окупанта.

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