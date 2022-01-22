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"Поїхав на червоне світло": у Лос-Анджелесі 74-річний Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП

22 січня 2022, 13:40

Травму голови з рясною кровотечею отримала жінка, яка перебувала за кермом Prius.

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У Лос-Анджелесі 74-річний Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП / скріншот з відео instagram.com/schwarzenegger

21 січня 74-річний актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Лос-Анджелесі. В аварії він не постраждав. Однак жінку, яка перебувала за кермом іншого авто, довелося госпіталізувати через травму голови.

Як повідомляє CBS з посиланням на міську поліцію, Арнольд Шварценеггер рухався на позашляховику Yukon неподалік від перетину бульвару Сансет та Алленфорд-авеню, повернув ліворуч і зіткнувся з Prius, який розвертався. Автомобіль зірки наїхав на капот Prius і за інерцією протаранив Porsche Cayenne і ще одну машину, що зупинилися на світлофорі.

Удар виявився досить сильним, щоб в Yukon спрацювали подушки безпеки. В результаті ДТП постраждала одна людина, яку відвезли в лікарню на машині "швидкої допомоги", її життю нічого не загрожує.

За інформацією порталу TMZ, травму голови з рясною кровотечею отримала жінка, яка перебувала за кермом Prius.

В управлінні поліції додали, що в інциденті не замішані наркотики або алкогольне сп'яніння, тому нікого поки не заарештували, проте обставини зіткнення все ще розслідують. Джерела серед правоохоронців повідомили TMZ: винуватцем вважають саме Шварценеггера. Попередньо встановлено, що актор поїхав на червоний сигнал світлофора.

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У звіті не розкриваються імена учасників ДТП, проте Арнольд Шварценеггер і його колишній представник на посаді губернатора Каліфорнії в коментарі виданню Los Angeles Times підтвердили, що актор керував позашляховиком під час аварії на відстані миля від його будинку. Крім того, очевидці надали фотографії з місця події, на яких зображений сам Арнольд Шварценеггер, а також його близький друг Джейк Стрейнфельд, засновник музичної компанії "Body By Jake".

Нагадаємо, раніше культурист, актор і продюсер Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився з дружиною після 10-річної судової тяганини.

Причиною найдовшого шлюборозлучного процесу Голлівуду послужила невірність актора - економка сім'ї Шварценеггерів народила сина Джозефа Баену від залізного Арні менш ніж через тиждень після появи на світ Крістофера - четвертої дитини від офіційної дружини Марії Шрайвер.

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