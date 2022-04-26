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3-річна зірка соцмереж і учасник Голосу країни-12 заспівали з гуртом Океан Ельзи у київському метро

26 квітня 2022, 12:49

На сцену благодійного концерту гурту на Золотих воротах вийшли особливі гості.

Благодійний концерт "І все буде добре" на станції столичного метро Золоті ворота / Пресслужба

У великодню неділю на провідних телеканалах і онлайн-платформах України, а також ще у 14 країн світу, відбулась телевізійна трансляція благодійного концерту Океан Ельзи під назвою "І все буде добре", знятого на станції столичного метро Золоті ворота.

Пісню "Не твоя війна" гурту Океан Ельзи допоміг виконати трирічний Леонард Буша із Ірпеня, який став справжньою інтернет-сенсацією в мережі за-вдяки зворушливому виконанню воєнного хіта та гімну Січових стрільців "Ой, у лузі червона калина".

Леонард Буша та Океан Ельзи виконують пісню "Не твоя війна" / Пресслужба

Тепер Леонард заспівав разом із гуртом Океан Ельзи на благодійному концерті, з’явившись на екрані просто у київському метро.

Хлопчик - із творчої української родини, і у свої 3 роки знає та співає хіти Океану Ельзи.

Декілька днів Леонард, який знаходиться зараз з батьками на західній Україні, готувався до виступу, після чого батьки записали його проникливе виконання хіта "Не твоя війна".

Також разом із гуртом Океан Ельзи на благодійному концерті заспівав талановитий учасник шоу Голос країни-12 на 1+1, гітарист воєнного оркестру Міністерства оборони України Олександр Свириденко. На "сліпих прослуховуваннях" 20-річний вокаліст вразив публіку піснею "О, мамо" гурту "Сальто назад". Оркестру вдалося розвернути крісла двох зіркових тренерів - Наді Дорофєєвої та Олі Полякової. Олександр тоді обрав команду Наді Дорофєєвої, а от інший тренер Святослав Вакарчук зізнався, що шкодує, що не повернувся до хлопця.

Олександр Свириденко виконав пісню Океану Ельзи "Еверест" / Пресслужба

Юний співак зараз захищає Україну на фронті, але приїхав на один вечір до Києва заспівати для українців. Він акомпанував собі на гітарі і заспівав разом із Святославом хіт "Еверест".

Нагадаємо, 24 квітня, у неділю, на провідних телеканалах країни, що мовлять марафон Єдині новини, відбулася трансляція благодійного концерту Океан Ельзи під назвою "І все буде добре". Ідейними натхненниками благодійного концерту є Святослав Вакарчук з гуртом Океан Ельзи, компанії 1+1 media та Київстар. Захід реалізовувався 1+1 media за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, Київської міської державної адміністрації.

До, під час та після телевізійної трансляції концерту на спеціальному сайті було організовано збір коштів на рахунок благодійного фонду "Твоя опора" для допомоги дітям, що постраждали від війни рф в Україні. Також зробити донат можна через смс, надіславши повідомлення з будь-яким текстом на номер 88000 і з мобільного рахунку буде відправлено 20 грн (для абонентів передплаченого звʼязку Київстар, Vodafone та lifecell).

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