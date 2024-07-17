"Спочивай з миром": помер зірка серіалів "Нюхач-2" і "Повернення Мухтара-4"

Український відомий актор театру і кіно Ігор Щербак, якого багато хто пам'ятає за роллю в популярному серіалі "Нюхач-2", помер на 69-му році життя.
Трупа "Молодого театру" повідомила сумну звістку на своїй офіційній сторінці у Facebook, але причина смерті зірки поки невідома.
Колеги Щербака написали свої слова співчуття і пригадали, якою він був хорошою людиною.
"Пішов у вічність заслужений артист України Ігор Щербак. Колектив Молодого театру висловлює щирі співчуття родині актора. Ми пам'ятатимемо Ігоря добрим другом і талановитим артистом, який завжди вмів створити навколо себе легку атмосферу творчості. Спочивай з миром, друже! Вічна пам'ять!", - написали в повідомленні.
Хто такий Ігор Щербак?
Ігор Щербак - Заслужений артист України, працював у Київському театрі оперети, а з 1981 року - у Київському Молодому театрі. Українські глядачі знають його за ролями в проєктах "Нюхач-2", "Лист надії", "Центральна лікарня", "Швидка допомога" та "Повернення Мухтара-4".
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