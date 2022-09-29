"По-іншому більше не могла": Надя Дорофєєва розповіла, що змусило її піти від Дантеса

Надя Дорофєєва розповіла, як вирішила піти від Дантеса / instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва завжди дуже відверта з багатомільйонною армією своїх шанувальників. І лише одна тема залишається під сімома печатками таємниці - її особисте життя.

З цим було все просто і зрозуміло, поки Дорофєєва з Дантесом були в шлюбі - вони представляли собою відмінний зразок ідеальної сім'ї. Однак їх пара розлучилася на початку весни 2022 року.

З тих пір в Мережі почали з'являтися чутки про те, що Дорофєєва закрутила роман з одруженим другом сім'ї - ресторатором Мішею Кацуріним. Співачка довго не коментувала це, намагаючись приховати свої стосунки.

Однак пізніше вона зізналася - вона з Кацуріним, і шалено закохана. Від Дантеса вона пішла, тому що їх шлюб перетворився з союзу двох закоханих, в співжиття друзів.

Про те, як вона прийняла рішення розлучитися з чоловіком і відкрити серце новим відносинам, вона розповіла на своїй сторінці в Instagram. "Поговорила з собою. Відверто. Іноді це найскладніше. Тому що по-іншому більше не могла", - написала співачка.

Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

Раніше дизайнерка і ресторатор Даша Кацуріна розповіла про справжні причини свого розлучення з Мішею. Зрада з боку чоловіка зруйнувала Їхні стосунки.

Також вона розповіла, від кого саме Дантес дізнався, що його колишня дружина стала коханкою його друга - ресторатора і музиканта Михайла Кацуріна. Кинута Даша була в шоці від подібних новин.

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