"Планую збивати "Шахеди": відомий шоумен вступив до добровільного підрозділу

Андрій Джеджула розповів, чому прийняв таке рішення.

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Андрій Джеджула новини - Андрій Джеджула став добровольцем у боротьбі з "Шахедами" / колаж: Главред, фото: instagram.com/djedjula

Український шоумен Андрій Джеджула вирішив проявити громадянську свідомість, і крім волонтерства та благодійності почав приділяти увагу і бойовим завданням. Так у своєму блозі в Instagram він розповів, що приєднався до добровільного підрозділу, який займається боротьбою з ворожими безпілотниками.

Він записав відео, в якому повідомив, що приступив до двотижневого навчання на вимогу начальства.

"Я вирішив, що окрім волонтерської діяльності, благодійних аукціонів, я мрію ще в одному бути корисним нашому суспільству. Зважаючи на те, що путін заявив, що наступного року збільшить виробництво "Шахедів" в 10 разів, то я зрозумів, що нашій територіальній громаді буде необхідна допомога. Тому планую збивати "Шахеди", а перед тим щодня маю пройти курс молодого бійця. Найближчі два тижні тренування і підготовка! Планую захищати наше небо! Як думаєте, є шанс, що зіб'ю ворожий "Шахед"?" - поділився ведучий.

Пізніше Андрій Джеджула дав коментар Фокусу, в якому наголосив, що є добровольцем - він не вступив до лав ЗСУ, і планує поєднувати світську, благодійну та бойову роботу.

"Так, я долучився до добровільного підрозділу, я не певний, чи можу назви казати який! Я залишаюсь працювати ведучим новин на телеканалі Київ 24 і займатися волонтерською діяльністю, благодійними концертами і аукціонами, як і раніше, але в моє життя додасться ще і додатковий функціонал позмінні бойові чергування в мобільних групах нашого підрозділу по захисту неба разом із моїми новими побратимами із різних сфер цивільного життя! Зараз за наказом направлений на обовʼязкове двотижневе навчання! Якось так!" - повідомив шоумен.

Дивіться відео про нову діяльність Андрія Джеджули:

Хто такий Андрій Джеджула? Андрій Джеджула - український актор театру і кіно, теле- і радіоведучий, шоумен. Ведучий телеканалу "Київ", повідомляє Вікіпедія.

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