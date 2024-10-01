Віталій Козловський перестав приховувати, з чого почався його роман із дружиною

У березні 2024 року український співак і воїн Віталій Козловський ошелешив шанувальників новиною про своє одруження, а вже через два місяці повідомив, що вперше став батьком. Щасливі події в житті артиста відбулися ще взимку: незадовго до того, як народити Козловському сина, його піар-менеджерка і кохана Юлія Бакуменко стала його дружиною.
Співак і його половинка не афішували своїх стосунків і навіть сьогодні коментують їх дуже стримано. Приміром, малюка Оскара пара показала лише тоді, коли хлопчику вже виповнилося 7 місяців.
Однак нещодавно Віталій Козловський все ж "проколовся" - в інтерв'ю для Люкс ФМ він зізнався, як давно Бакуменко стала для нього не просто менеджером і близькою подругою.
"Стосунки стали більш серйозними під час пандемії, а укріпилися вони під час війни. Моя дружина – така жінка, яка себе у війні так проявила, що куди їхав я, вона готова була бути поруч і дійсно допомагати. Яке ще може бути підтвердження любові й сили цієї людини?" - розповів співак.
Хто такий Віталій Козловський?
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
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