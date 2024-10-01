Віталій Козловський перестав приховувати, з чого почався його роман із дружиною

Козловський уперше зважився на таку відвертість.

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Віталій Козловський розповів, коли почався його роман з Юлією Бакуменко / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/yuliabakumenko

У березні 2024 року український співак і воїн Віталій Козловський ошелешив шанувальників новиною про своє одруження, а вже через два місяці повідомив, що вперше став батьком. Щасливі події в житті артиста відбулися ще взимку: незадовго до того, як народити Козловському сина, його піар-менеджерка і кохана Юлія Бакуменко стала його дружиною.

Співак і його половинка не афішували своїх стосунків і навіть сьогодні коментують їх дуже стримано. Приміром, малюка Оскара пара показала лише тоді, коли хлопчику вже виповнилося 7 місяців.

Однак нещодавно Віталій Козловський все ж "проколовся" - в інтерв'ю для Люкс ФМ він зізнався, як давно Бакуменко стала для нього не просто менеджером і близькою подругою.

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"Стосунки стали більш серйозними під час пандемії, а укріпилися вони під час війни. Моя дружина – така жінка, яка себе у війні так проявила, що куди їхав я, вона готова була бути поруч і дійсно допомагати. Яке ще може бути підтвердження любові й сили цієї людини?" - розповів співак.

Хто такий Віталій Козловський? Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Хто такий Віталій Козловський / Інфографіка: Главред

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