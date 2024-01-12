Пісня alyona alyona і Jerry Heil з Нацвідбору на Євробачення 2024 встановила перший рекорд

Пісня фіналісток Нацвідбору на "Євробачення-2024" alyona alyona і Jerry Heil Teresa & Maria менш ніж через добу після публікації вирвалася в тренди YouTube в Україні.
Станом на 12 січня вона знаходиться на 2-му місці серед десятки найпопулярніших відео на платформі.
Всього відео на YouTube (станом на 19:00 12 січня) більше 228 тисяч переглядів.
За інформацією Суспильного, фінал нацвідбору пройде 3 лютого 2024 року. alyona alyona і Jerry Heil виступлять під номером "6". Прослухати пісні всіх 11 фіналістів можна тут.
З міркувань безпеки фінал шоу буде закритий, і навіть місце проведення оголошувати не будуть.
Як і в попередні роки, переможець або переможець відбору, який представлятиме Україну на "Євробаченні-2024", визначать за результатами голосування журі та глядачів.
"Євробачення-2024" відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 і 9 травня (на одному з них виступить Україна), а грандфінал – на 11 травня.
Нагадаємо, раніше відома українська співачка Наталя Валевська помітила у пісні Anka підозрілу схожість з її треком, який вийшов в 2006 році під такою ж назвою.
Раніше стали відомі імена 10 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024. Примітно, що за право представляти Україну на конкурсі в Швеції боротимуться як новачки, так і вже досвідчені артисти.
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