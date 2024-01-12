Євробачення 2024: хто боротиметься за право представити Україну у Швеції

Державний мовник "Суспільне" презентував пісні учасників національного відбору на Євробачення-2024 і провів жеребкування порядку виступів у фіналі.
Як повідомляється на сайті компанії, 11 фіналістів вже 3 лютого зберуться на одній сцені, щоб отримати право представляти Україну на Євробаченні-2024.
Так, за результатами жеребкування у фіналі національного відбору учасники виступатимуть у наступному порядку:
1. YAKTAK — "Lalala"
2. INGRET — "Keeper"
3. NAZVA — "Slavic English"
4. ANKA - "Палала"
5. Drevo — "Endless chain"
6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
7. MÉLOVIN — DREAMER
8. SKYLERR — Time is running out
9. Ziferblat — Place I Call Home
10. YAGODY — Tsunamia
11. NAHABA — GLASSS
Дмитро Шуров закликав українців послухати всі пісні і робити свій власний вибір свідомо.
Глава української делегації Оксана Скибинська зазначила, що участь у "Євробаченні" дуже важлива, оскільки кожен міжнародний майданчик - це можливість донести голоси українців до світу.
З міркувань безпеки фінал шоу буде закритий, і навіть місце проведення оголошувати не будуть.
"Євробаченні-2024" відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 і 9 травня (на одному з них виступить Україна), а грандфінал – на 11 травня.
Нагадаємо, раніше відома українська співачка Наталя Валевська помітила у пісні Anka підозріла схожість з її треком, який вийшов в 2006 році під такою ж назвою.
Раніше стали відомі імена 10 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024. Примітно, що за право представляти Україну на конкурсі в Швеції боротимуться як новачки, так і вже досвідчені артисти.
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