Євробачення 2024: хто боротиметься за право представити Україну у Швеції

Вже 3 лютого фіналісти зберуться на одній сцені, щоб отримати право представляти Україну на Євробаченні-2024

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Стали відомі імена фіналістів Нацвідбору / Колаж Главред, фото суспільне

Державний мовник "Суспільне" презентував пісні учасників національного відбору на Євробачення-2024 і провів жеребкування порядку виступів у фіналі.

Як повідомляється на сайті компанії, 11 фіналістів вже 3 лютого зберуться на одній сцені, щоб отримати право представляти Україну на Євробаченні-2024.

Так, за результатами жеребкування у фіналі національного відбору учасники виступатимуть у наступному порядку:

1. YAKTAK — "Lalala"

2. INGRET — "Keeper"

3. NAZVA — "Slavic English"

4. ANKA - "Палала"

5. Drevo — "Endless chain"

6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

7. MÉLOVIN — DREAMER

8. SKYLERR — Time is running out

9. Ziferblat — Place I Call Home

10. YAGODY — Tsunamia

11. NAHABA — GLASSS

Дмитро Шуров закликав українців послухати всі пісні і робити свій власний вибір свідомо.

Глава української делегації Оксана Скибинська зазначила, що участь у "Євробаченні" дуже важлива, оскільки кожен міжнародний майданчик - це можливість донести голоси українців до світу.

З міркувань безпеки фінал шоу буде закритий, і навіть місце проведення оголошувати не будуть.

"Євробаченні-2024" відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 і 9 травня (на одному з них виступить Україна), а грандфінал – на 11 травня.

Нагадаємо, раніше відома українська співачка Наталя Валевська помітила у пісні Anka підозріла схожість з її треком, який вийшов в 2006 році під такою ж назвою.

Раніше стали відомі імена 10 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024. Примітно, що за право представляти Україну на конкурсі в Швеції боротимуться як новачки, так і вже досвідчені артисти.

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