Сурогатна мати народила дитину для Періс Хілтон і її чоловіка

Зірка не стала народжувати самостійно, а вирішила вдатися до послуг сурогатної матері.

Періс Хілтон / Instagram

Американська світська діва Періс Хілтон стала мамою.

За словами Періс, вона і її чоловік Картер Реум стали батьками хлопчика, якого їм народила сурогатна мати, пише Page Six.

Опублікувавши милу фотографію в Instagram, на якій вона тримала новонародженого за руку, вона написала: "ти улюбленець без слів".

41-річна Хілтон також підтвердила цю новину людям, сказавши: "Я завжди мріяла бути мамою, і я така щаслива, що ми з Картером знайшли один одного. Ми так раді розпочати нашу сім'ю разом, і наші серця розриваються від любові до нашого малюка".

Спадкоємиця, однак, не повідомила, як назвала свого сина. Сподіваємося, що не "Пеніс", як це зробила Кайлі Дженнер.

Нагадаємо, що колишня актриса і герцогиня Сассекська Меган Маркл зараз знайшла себе в якості ведучої подкастів, в яких розповідає про своє життя.

І якщо про нестриманість Меган при дворі досі розповідають неохоче і пошепки, все ще побоюючись гніву бунтівної герцогині, то сама Маркл недавно виставила себе не в кращому світлі, розповівши журналу Variety про те, як вона проводила інтерв'ю з Періс Хілтон.

Так Меган, яка публічно відстоює права жінок, в душі розділяє їх на два типи: красиві і розумні. Таке не дуже креативне розподіл повністю управляє нею, коли вона планує спілкування з незнайомими жінками. І якщо себе вона вважає розумною, але негарною, то Періс Хілтон їй здається красивою... але нерозумною.

Вас також може зацікавити: