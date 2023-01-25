Сурогатна мати народила дитину для Періс Хілтон і її чоловіка

Американська світська діва Періс Хілтон стала мамою.
За словами Періс, вона і її чоловік Картер Реум стали батьками хлопчика, якого їм народила сурогатна мати, пише Page Six.
Опублікувавши милу фотографію в Instagram, на якій вона тримала новонародженого за руку, вона написала: "ти улюбленець без слів".
41-річна Хілтон також підтвердила цю новину людям, сказавши: "Я завжди мріяла бути мамою, і я така щаслива, що ми з Картером знайшли один одного. Ми так раді розпочати нашу сім'ю разом, і наші серця розриваються від любові до нашого малюка".
Спадкоємиця, однак, не повідомила, як назвала свого сина. Сподіваємося, що не "Пеніс", як це зробила Кайлі Дженнер.
Нагадаємо, що колишня актриса і герцогиня Сассекська Меган Маркл зараз знайшла себе в якості ведучої подкастів, в яких розповідає про своє життя.
І якщо про нестриманість Меган при дворі досі розповідають неохоче і пошепки, все ще побоюючись гніву бунтівної герцогині, то сама Маркл недавно виставила себе не в кращому світлі, розповівши журналу Variety про те, як вона проводила інтерв'ю з Періс Хілтон.
Так Меган, яка публічно відстоює права жінок, в душі розділяє їх на два типи: красиві і розумні. Таке не дуже креативне розподіл повністю управляє нею, коли вона планує спілкування з незнайомими жінками. І якщо себе вона вважає розумною, але негарною, то Періс Хілтон їй здається красивою... але нерозумною.
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