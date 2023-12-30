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"Переживаю трагедію": дружина Віктора Павліка показала фото під крапельницею

Олена Кюпелі
30 грудня 2023, 14:26
Катерина Репяхова поділилася передсвятковими неприємностями.
Катерина Репяхова, Віктор Павлік
Катерина Репяхова і Віктор Павлік переживають не найкращий годинник / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Бізнесвумен і блогерка Катерина Репяхова поділилася неприємними новинами, які стосуються здоров'я. На своїй сторінці в Instagram, Репяхова опублікувала фото свого чоловіка Віктора Павліка, який опинився на лікарняному ліжку з крапельницею.

"Інакше я уявляла собі кінець року. Бережіть себе", - написала вона.

Віктор Павлік опинився на крапельниці
Віктор Павлік опинився на крапельниці / скріншот Instagram / repyahova_kate

Вона також написала про те, що поки вся країна переживає трагедію через обстріли російських окупантів, у неї своя особиста трагедія.

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Репяхова повідомила про трагедію
Репяхова повідомила про трагедію / скріншот Instagram / repyahova_kate

Пізніше на своїй сторінці молода дружина Віктора Павліка повідомила, що Віктора Павліка нікуди не госпіталізували і він вдома. "Сама вчора дуже злякалася, гіпертонічний не ускладнений криз. Тиск знизили. Вже все добре", - написала вона.

Віктор Павлік опинився на лікарняному
Віктор Павлік опинився на лікарняному / скріншот Instagram / repyahova_kate

Раньше Катерина Репяхова розповіла про те, що вона насправді думає про те, що співак нижче її зростом. Дружина Віктора Павлика показала фото з чоловіком, на якому вони виконують якусь пісню-музикант грає на гітарі і співає разом з Катею.

Раніше також Репяхова розповіла про свого батька і чому вона з ним не спілкується. Виявилося, що чоловік відмовився від своїх дітей, а з Катериною навіть судився - він намагався відібрати у дочки квартиру в Дніпрі. Суд ТАТО Репяхової програв, проте доньку з перемогою привітав. Це був останній раз, коли Катерина контактувала з батьком.

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новини шоу бізнесу Катерина Репяхова
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