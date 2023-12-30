"Переживаю трагедію": дружина Віктора Павліка показала фото під крапельницею

Бізнесвумен і блогерка Катерина Репяхова поділилася неприємними новинами, які стосуються здоров'я. На своїй сторінці в Instagram, Репяхова опублікувала фото свого чоловіка Віктора Павліка, який опинився на лікарняному ліжку з крапельницею.
"Інакше я уявляла собі кінець року. Бережіть себе", - написала вона.
Вона також написала про те, що поки вся країна переживає трагедію через обстріли російських окупантів, у неї своя особиста трагедія.
Пізніше на своїй сторінці молода дружина Віктора Павліка повідомила, що Віктора Павліка нікуди не госпіталізували і він вдома. "Сама вчора дуже злякалася, гіпертонічний не ускладнений криз. Тиск знизили. Вже все добре", - написала вона.
Раньше Катерина Репяхова розповіла про те, що вона насправді думає про те, що співак нижче її зростом. Дружина Віктора Павлика показала фото з чоловіком, на якому вони виконують якусь пісню-музикант грає на гітарі і співає разом з Катею.
Раніше також Репяхова розповіла про свого батька і чому вона з ним не спілкується. Виявилося, що чоловік відмовився від своїх дітей, а з Катериною навіть судився - він намагався відібрати у дочки квартиру в Дніпрі. Суд ТАТО Репяхової програв, проте доньку з перемогою привітав. Це був останній раз, коли Катерина контактувала з батьком.
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