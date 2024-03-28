Зірка Голлівуду відмовилася грати росіянку: як відреагували в Netflix

Голлівудська акторка родом з України Іванна Сахно в 15 років переїхала до Сполучених Штатів Америки і з 2013 року живе і працює в Лос-Анджелесі.

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Іванна Сахно заявила, що ніколи не погодиться грати в кіно росіянку / Колаж: Главред, фото: Instagram І. Сахно. Сахно

Акторка Голлівуду родом з України Іванна Сахно розповіла, що розірвала один із контрактів із Netflix після того, як відмовилася грати росіянку з СРСР. Сахно зіткнулася з проблемами.

В інтерв'ю журналістці Марічці Падалко вона сказала, що ще під час пандемії COVID-19 отримала затвердження на роль американки родом із СРСР. Проте не змогла зіграти цю роль.

"Моя команда навіть знає, одразу каже ні. У мене був момент, я була залучена в серіал Netflix. Це було під час ковіду. Це була роль росіянки. Це була роль американки, але в неї був бекграунд із Радянського Союзу. Я вже була приєднана до цього проєкту, тому що на той момент це була одна з перших головних ролей у великому серіалі Netflix. Ми не почали зйомку, ми одразу закрилися на ковід. І я зрозуміла, що я не можу грати людину навіть із Радянського Союзу. Я розірвала контракт із Netflix. Трохи проблеми у мене були", - зазначила Сахно. відео дня

За словами артистки, тепер вона має заплатити Netflix 50% зарплати з наступного проєкту з компанією.

Крім того, Іванна Сахно підкреслила, що через свої моральні цінності ніколи не погодиться грати росіянку. Актриса акцентувала увагу і на тому, що Росія в Голлівуді представлена все менше і менше.

Хто така Іванна Сахно Іванна Сахно - голлівудська актриса українського походження. Іванна в 15 років разом із матір'ю переїхала до США. Відома вітчизняним глядачам за ролями в "Леся+Рома" та біографічній стрічці "Іван Сила". У Голлівуді Сахно вже зіграла в блокбастері Тихоокеанський рубіж: Повстання, екшн-комедії Шпигун, який мене кинув, а також діснеївському серіалі Асока.

Нагадаємо, Кремль вимагав від співачки Анни Асті, яка втекла до країни-окупантки Росії, відмовитися від українського громадянства. Також від неї зажадали публічної підтримки російської військової агресії.

До речі, Таїсія Повалій видала чергову маячню на підтримку окупантів. Військову агресію РФ вона назвала "порятунком". Щоб озвучити свою "позицію", вона особисто прийшла в студію до пропагандиста Корчевникова.

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