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"Віддай український паспорт": Осадча послала MARUV слідом за російським військовим кораблем

17 березня 2022, 11:15

Телеведуча присоромила співачку за її позицію щодо вторгнення РФ в Україну.

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Осадча послала MARUV слідом за російським військовим кораблем / соцмережі

Співачка MARUV, яка кілька років активно будувала кар'єру в РФ, відмовляється говорити правду про війні Росії проти України.

Днями скандальна співачка дала інтерв'ю про свою вагітність російському журналу, якому назвала війну Росії проти України "часом змін".

Українська телеведуча Катерина Осадча не змогла обійти стороною таку витівку артистки.

У своїх сторіс телеведуча заявила, що Марув слід повернути український паспорт і йти туди, куди пішов військовий російський корабель.

"Аня, віддай український паспорт. Отримай російську і йди за російським кораблем", - написала Очадча.

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instagram.com/kosadcha/

Варто відзначити, що через два дні після початку вторгнення РФ в Україну Марув опублікувала пост, в якому заявила, що зараз переживає за майбутнє дитини.

"Хочу закликати абсолютно всіх в цей складний час чинити по совісті і зберігати здоровий глузд. Російські військовослужбовці задумайтеся! Військові дії і тим більше людські жертви не зроблять людей краще або щасливіше. Всім матерям потрібні живі сини, дітям - батьки, а дружинам – їхні чоловіки", - написала тоді співачка.

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війна в Україні Катя Осадча Maruv
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