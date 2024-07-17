Зупинилося серце зірки "Слуги народу" - деталі

З невідомої причини помер актор Дор'юш Есламі.

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Дорьюш Есламі помер 16 липня / колаж: Главред, фото: instagram.com/theatre_on_podil/, pixabay.com/

Український відомий актор Театру на Подолі Дар'юш Есламі, якого також можна було побачити і в багатьох телевізійних проєктах, наприклад, у серіалі "Слуга Народу", помер 16 липня. Зазначимо, точної причини смерті ще не розкрили.

Про смерть артиста повідомили в соцмережах Театру на Подолі, під яким шанувальники висловлюють свої слова співчуття.

"Сьогодні зупинилося серце нашого актора Дар'юша Есламі. Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

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Свою скорботу висловила і мама Дор'юша під останнім постом у соцмережах актора, і натякнула, що у її сина були проблеми з серцем.

"Не могла надивитися на тебе, не могла надихатися тобою, постійний дефіцит тебе відчувала, боялася вголос і публічно тобою пишатися, щоб не злякати, і як я була щаслива твоїми успіхами і перемогами. Я пишаюся тобою, моє найбільше кохання всього мого життя! Добрішого за твоє серце, хоч і такого хворого, я не знаю. Спасибі тобі, сину, що вибрав нас у батьки, що був із нами всі ці майже 25 років! Ти давав нам надію, ми жили тільки заради тебе", - поділилася мама Есламі.

Хто такий Дар'юш Есламі? Дар'юш Есламі - був випускником Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. У 2021 році він закінчив майстерню Остропольського за спеціальністю "актор драматичного театру", а 2023 року - майстерню Чхаїдзе за тією ж спеціальністю. Грав у таких виставах Театру на Подолі, як "Незнайомка", "Сон літньої ночі", "Комедіанти", "Шановні божевільні". У 2023 році знявся у фільмі "Капітан Бровари".

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