"Залишитеся без трусів!": Ектор Хіменес-Браво закликав олігархів "порішати" Путіна

Ектор Хіменес-Браво закликав олігархів "вирішити" Путіна / instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво закликав російських олігархів ліквідувати Путіна, поки не втратили всі.

Так він прокоментував інцидент з яхтою одного з найбагатших людей РФ Романа Абрамовича.

Ектор Хіменес-Браво всім серцем підтримує українців. Він закликав російських бізнесменів зробити все для того, щоб зупинити Путіна.

Кухар опублікував фото і відео, зроблені в порту турецького міста Бодрум, на якому юнацька команда українських яхтсменів намагалася перешкодити пришвартуватися яхті олігарха.

"Маленькі українські діти блокують санкційний багатомільйонний човен Абрамовича, щоб той не зміг причалити в порт турецького Бодрума! Абрамович! Ти та інші російські олігархи, згуртуєтеся і" вирішите " Путіна, тому що залишитеся без трусів! Український дух не подолати! Ми переможемо!",- написав Ектор у підписі до посту.

читайте такожЕктор Хіменес-Браво зловив "російського окупанта"Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво перервав подорож на батьківщину, щоб допомагати українським біженцям. За кілька днів до початку війни він полетів з мамою в Колумбію, де повинен був відпочивати мінімум місяць. Однак любов до країни, в якій він живе останній десяток років все ж пересилила.

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