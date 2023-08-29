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"Нехай робить донат - і може їхати": Скрипка відзначився висловлюванням з приводу мобілізації

Дмитро Відоменко
29 серпня 2023, 11:21 оновлено 29 серпня, 11:21
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Олег Скрипка переконаний, що "політика заборони" не працює, а тому чоловікам, які не хочуть залишатися в Україні під час війни, потрібно дати шанс виїхати.
Скрипка
Олег Скрипка відзначився неоднозначною заявою / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Легендарний український рок-музикант і фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка переконаний, що "політика заборони" не працює, а тому чоловікам, які не хочуть залишатися в Україні під час війни, потрібно давати можливість виїхати за кордон. Своєю думкою артист поділився в подкасті на YouTube-каналі "Пряма Червона".

"У нас війна важка, але не така тотальна, що нам 100% чоловіків потрібно. Якщо чувак хоче, втекти і він не мотивований, то який з нього воїн буде? Потрібно зробити систему, щоб він не військкомату або прикордоннику бабки платив, а нехай робить донат – і може їхати. Політика заборони ніколи не працювала", – висловився Скрипка.

На думку фронтмена "ВВ", від невмотивованого українця, який сподівається втекти, великої користі на передовій все одно не буде.

відео дня

Як і слід було очікувати, висловлювання зірки викликали бурхливу дискусію в коментарях.

"Бу Бу Бу бу бу Бу Бу Бу бу буй" - було найрозумніше, що можна почути від шановного пана", "при всій повазі, але пан Скрипка більшу частину часу теж проводить за кордоном", "Скрипці краще просто займатися музикою. Це його. Все інше - смішно", - написали фоловери.

Скрипка, комменты
Скрипка, комменты
Скрипка, комменты

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання" іноагента " РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.

Також відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських акторів, які підтримали криваву війну проти України, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.

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Олег Скрипка новини шоу бізнесу війна Росії та України
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