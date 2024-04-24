Лишилась без допомоги: у путіністки Кудрявцевої померла сестра

Лера Кудрявцева поділилася трагедією, яка трапилася в її родині.

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Путіністка Кудрявцева втратила сестру/ Колаж Главред, фото Instagram/lera_tv

Путіністка Лєра Кудрявцева, яка всіляко підтримує жорстокий військовий напад терористичної Росії на мирну Україну, розповіла про трагедію у своїй родині.

За словами телеведучої, яку цитує пропагандистське видання Стархіт, у путіністки від важкого і невиліковного захворювання померла двоюрідна сестра. Кудрявцева також виклала скріншот, де пропонує допомогу їй, але та відмовляється.

"Вона нам нічого не говорила. Дізналася про діагноз півроку тому і мовчала. Не хотіла турбувати. Відмовилася від лікарів, грошей і просто тихо пішла. Це так боляче", - каже вона.

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Путіністка також додає, що вона "дивиться на небо і плаче". "Пишу і не можу повірити, не можу усвідомити, що її не стало. Дивлюся на небо і плачу", - розповідає Кудрявцева.

Хто така Лера Кудрявцева Валерія Кудрявцева - російська теле- і радіоведуча, акторка і співачка, ведуча розважальних програм на НТВ. Перебуває під санкціями США і Євросоюзу через підтримку кривавого нападу РФ на Україну.

До слова, сестра Кудрявцевої жила в окупованій Алушті.

"Не можу змусити себе написати, що кілька днів тому померла моя двоюрідна сестра Оля. Вона жила в Алушті й була божою кульбабкою. Добра, світла, мила, вірила в Бога, ніколи нічого не просила і була вдячна за все", - повідомила ведуча.

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Раніше Кудрявцева розлучилася зі своїм молодим чоловіком - Ігорем Макаровим. Про це жінка написала на своїй сторінці в Telegram. "Я пішла від чоловіка. Алкоголь - зло. Крапка", - написала вона, маючи на увазі чи то чоловіка, чи то себе.

Раніше також Кудрявцева, на старості років вирішила, що вона може співати, вона навіть знімає кліпи, рухаючи своїм не молодим тілом у такт своєму безголосому співу. Але ось цікаво не те, як горланить пропутінська телеведуча, а репертуар.

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