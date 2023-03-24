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"Вона з нами": у Росії побачили ознаки того, що Софія Ротару стала на бік агресора РФ

24 березня 2023, 16:03
Пропагандисти побачили "ознаки" того, що співачка встала на бік "зла" - Росії.
Софія Ротару
Софія Ротару / instagram.com/sofiarotaru.officia

Жителі країни-агресора Росії, які підтримують військові дії свого божевільного диктатора Володимира Путіна щодо України, всі намагаються обернути на свій бік зла деяких значущих зірок і виконавців.

Поки вони продовжують розбризкувати свою жовч щодо Алли Пугачової, їм також вдалося розглянути "знаки", які їм подає легенда української та радянської естради Софія Ротару. Яка, до слова, також стала на бік України і радіє її досягненням не менше ніж самі українці.

Так, пропагандистське видання "Московський Комсомолець" опублікувало матеріал про те, що співачка "послала особливий сигнал Росії". Йдеться про те, що Ротару виклала фото свого онука, яке підписала: "З днем народження, мій онук".

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"У шоу-бізнесі сприйняли ці слова як особливий сигнал Софії Михайлівни, посланий Росії. Мовляв, вона з нами. Російські зірки вважають, що артистка вже давно все зрозуміла. І дала зрозуміти українським націоналістам, що надалі в розбірках із Заходом брати участь не має наміру", - пишуть пропагандисти, пишучи кожен раз все нове і нове марення.

Видання також цитує слова якоїсь нікому не відомої співачки Анни Калашникової.

"Вона вже давно все прекрасно усвідомила. Тому її привітанню російською не варто дивуватися. Вона - улюблена співачка всіх народів СРСР. І в глибині душі дуже переживає за те, що відбувається. Розуміє, що конфлікт між нашими народами провокують ззовні. І чекає, коли між нами знову настане мир і ми будемо жити в мирі та злагоді", - процитувала вона кремлівську методичку, створену для виправдання військових злочинів країни-агресора Росії проти України.

Нагадаємо, раніше співачка Софія Ротару дуже лаконічно, але при цьому емоційно відреагувала на недавній підлий розстріл полоненого українського військовослужбовця російськими окупантами. Артистка опублікувала відповідну картину в розділі Stories на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Раніше Софія Ротару чітко висловила свою проукраїнську позицію, і, за словами інсайдерів, приділяє значну кількість часу і сил волонтерству, яке, втім, намагається не афішувати.

Тому Ротару в єдиному пориві з усіма українцями радіє успіхам ЗСУ на фронті. Зокрема вона похвалила роботу українських воїнів в області захисту нашого неба від ворожих ракет. Свою неймовірну майстерність вони продемонстрували під час масованого ракетного обстрілу України силами РФ, який стався 5 грудня 2022 року.

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Софія Ротару
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