"Вона могла вижити": охоронець принцеси Діани розкрив подробиці смертельної ДТП

Смерть принцеси Діани - охоронець розкрив подробиці / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

31 серпня відбудеться 25-а річниця з дня загибелі принцеси Уельської, леді Діани Спенсер. Вона потрапила в автомобільну катастрофу в Парижі. Її супутники, охоронець Анрі Поль і її коханець, мільярдер Доді аль-Файєд, загинули на місці. Другий охоронець, Тревор Ріс-Джонс, вижив, але не пам'ятає подій того дня. Діана померла через дві години після ДТП в одній з паризьких лікарень.

Інший охоронець принцеси, Лі Сансум, якого вона прозвала Рембо, розповів британському виданню The Sun, що в той фатальний вечір він міг перебувати в машині Спенсер і аль-Файєд. Він та Ріс-Джонс тягнули соломинку, хто відправиться на чергування. Ріс-Джонс програв.

Сансум картає себе за те, що так легковажно ставився до своєї роботи. Навіть через 25 років він все ще впевнений, що міг запобігти смерті Леді Ді.

"Коли я дізнався, що вони не були пристебнуті ременями безпеки під час аварії, я зрозумів, чому вони не вижили. Цього не повинно було статися. Для сім'ї було стандартною практикою пристібатися ременями безпеки. Це був наказ від боса, батька Файєда. Доді, втім, ненавидів пристібатися ременями безпеки, і я завжди наполягав на цьому",- згадує Сансум.

Колишній охоронець переконаний, що якби він тоді вийшов на зміну, він би переконав принцесу Діану і її коханого пристібнутися. У такому випадку, навіть якщо аварія була неминуча, вона б не стала фатальною для трьох людей включаючи Королеву сердець.

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