Зібралися за четвертим: Інна Мірошниченко поділилася планом на майбутнє

Дружина Тімура Мирошніченка зізналася, що, незважаючи на складнощі з Марселем, їхня сім'я готова рухатися далі.

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Тімур та Інна Мірошниченко хочуть усиновити ще одну дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Блогерка, юрист і дружина українського ведучого Тімура Мірошниченка Інна Мірошниченко продовжує на своїй сторінці в Instagram ділитися досвідом виховання усиновленої дитини. Для мами, яка вже виховувала двох дітей, цей досвід виявився новим, важким, але все ж надихаючим

Інна нещодавно зізналася, що її емоційний стан зараз не в кращій формі: у Марселя сильно розхитана психіка, до того ж Мія і Марко теж потребують мами, тому всі свої ресурси зараз вона витрачає на дітей, дуже рідко - на роботу.

Такий шалений ритм життя накладає свій відбиток на Мірошниченко. "Складно, бо я дуже ціную тишу, особистий простір і вкрай вимоглива до себе. А зараз я все роблю "недо". Я відкриваю двері яблуком, знаходжу їжу на поличці з одягом (і це не діти), постійно гублю ключі та телефон, бо мій мозок кипить. ... Перед тим, як зникнути з соцмереж на 4 дні, я зробила фото. Себе зарьованої з червоними очима і носом. Не для того, аби жалітися. А щоб тримати в памʼяті телефону різні сторони життя.І ніколи не знецінювати власні старання", - розповідає Інна.

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Але у цій ситуації є і друга сторона. Мірошниченко знайшла для себе віддушину, яка допомагає їй тримати себе на плаву - вона і Тімур планують зовсім скоро дати будинок і сімейне тепло ще одній дитині, і це надихає Інну.

"Коли нудить від втоми чи всю трусить, я питаю себе: "Ти ще хочеш усиновити дівчинку за рік?" Поки моя відповідь "так", я справляюсь. Але це важко. Це виклик", - зазначає вона.

Тимур та Інна Мірошниченко хочуть усиновити ще одну дитину / instagram.com/_inna_mi_

Раніше стало відомо, що мільярдер і підприємець Ілон Маск вдесяте став батьком. Син з вкрай незвичайним ім'ям з'явився у нього від союзу з колишньою дружиною, з якою вони не разом вже два роки.

Також ЗМІ повідомили, що 83-річний Аль Пачіно розійшовся з подругою через 3 місяці після народження сина. Нур Альфаллах, яка була змушена доводити батьківство дитини, планує судитися за опіку над малюком.

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