Зібралися за четвертим: Інна Мірошниченко поділилася планом на майбутнє

Блогерка, юрист і дружина українського ведучого Тімура Мірошниченка Інна Мірошниченко продовжує на своїй сторінці в Instagram ділитися досвідом виховання усиновленої дитини. Для мами, яка вже виховувала двох дітей, цей досвід виявився новим, важким, але все ж надихаючим
Інна нещодавно зізналася, що її емоційний стан зараз не в кращій формі: у Марселя сильно розхитана психіка, до того ж Мія і Марко теж потребують мами, тому всі свої ресурси зараз вона витрачає на дітей, дуже рідко - на роботу.
Такий шалений ритм життя накладає свій відбиток на Мірошниченко. "Складно, бо я дуже ціную тишу, особистий простір і вкрай вимоглива до себе. А зараз я все роблю "недо". Я відкриваю двері яблуком, знаходжу їжу на поличці з одягом (і це не діти), постійно гублю ключі та телефон, бо мій мозок кипить. ... Перед тим, як зникнути з соцмереж на 4 дні, я зробила фото. Себе зарьованої з червоними очима і носом. Не для того, аби жалітися. А щоб тримати в памʼяті телефону різні сторони життя.І ніколи не знецінювати власні старання", - розповідає Інна.
Але у цій ситуації є і друга сторона. Мірошниченко знайшла для себе віддушину, яка допомагає їй тримати себе на плаву - вона і Тімур планують зовсім скоро дати будинок і сімейне тепло ще одній дитині, і це надихає Інну.
"Коли нудить від втоми чи всю трусить, я питаю себе: "Ти ще хочеш усиновити дівчинку за рік?" Поки моя відповідь "так", я справляюсь. Але це важко. Це виклик", - зазначає вона.
Раніше стало відомо, що мільярдер і підприємець Ілон Маск вдесяте став батьком. Син з вкрай незвичайним ім'ям з'явився у нього від союзу з колишньою дружиною, з якою вони не разом вже два роки.
Також ЗМІ повідомили, що 83-річний Аль Пачіно розійшовся з подругою через 3 місяці після народження сина. Нур Альфаллах, яка була змушена доводити батьківство дитини, планує судитися за опіку над малюком.
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