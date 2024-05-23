Оля Цибульська розкрила секрет особистого життя розлученої Камалії

Навесні 2023 року українська співачка Камалія оголосила, що розлучається з чоловіком після 20 років разом. Колишні чоловік та дружина залишилися близьким і разом беруть участь у житті їхніх спільних доньок, але кожен пішов своєю стежкою в романтичному плані.
Місяць тому в ЗМІ просочилися чутки про те, що в артистки роман. Ба більше - він нібито почався, коли Камалія була ще одружена, і, незважаючи на те, що ймовірний партнер застосовує до неї фізичну силу, закохана до нестями співачка обрала аб'юзера, а не сім'ю. Через тиждень зірка стала натякати на нове заміжжя.
Чи правда це, прокоментувала в інтерв'ю для М1 українська співачка Оля Цибульська. Вона підтвердила чутки про те, що Камалія зараз закохана, і побажала колезі не втрачати самоповагу.
Крім того Цибульська відзначила щирість Камалії, яка, на її погляд, і дає змогу артистці отримувати від життя бажане. "Кажуть, Камуся закохалася. Так. Ходять чутки. Не знаю, чи це правда. І мені здається, вона дуже щиро вміє радіти за інших. І тому боженька їй дає все, що в неї є", - каже Оля Цибульська.
Хто така Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше українська співачка Настя Каменських поклала край чуткам про розлучення і публічно звернулася до Потапа з ніжним привітанням - сьогодні зіркова пара святкує п'яту річницю весілля.
Також стало відомо, що акторка і комік Олена Кравець пофарбувала волосся семирічного сина в незвичайний колір. Вона не тільки не стала перешкоджати бажанню Івана змінити зовнішність, а й допомогла підібрати відтінок.
Читайте також:
- Відома співачка на тлі чуток про важку залежність зробила важливе зізнання
- Маша Єфросиніна сміливо показала свою фігуру і жорстко відповіла хейтерам
- Реанімація, півгодини зупинки серця: 58-річний Віктор Павлік переніс операцію
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред