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Ольга Сумська потрапила до лікарні і налякала зовнішнім виглядом

25 жовтня 2021, 20:09

На операційний стіл Сумській довелося лягти для проведення малоприємної процедури.

Ольга Сумська
Ольга Сумська / Instagram

Українська актриса Ольга Сумська опублікувала в соцмережі відео і налякала своїх шанувальників. Артистка розповіла, що вона опинилася в лікарні і тільки відходить від наркозу і хірургічного втручання.

Як розповіла артистка на своїй сторінці в Instagram, особливих причин для занепокоєння у фанатів немає. На операційний стіл Сумській довелося лягти для проведення малоприємної процедури – гастроскопії.

Це метод дослідження слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки за допомогою спеціального ендоскопа. Його вводять під місцевим або загальним наркозом пацієнту через рот.

"Друзі, тільки відійшла від наркозу. Робили гастроскопію під наркозом, що я, власне, вам рекомендую. Так солодко поспала. Зараз будемо дивитися результати", - розповіла Ольга Сумська.

Вона додала, що після наркозу відчуває себе так, як ніби випила алкогольний напій і зазначила, що через годину ці відчуття повинні пройти.

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Лікар сказав, що процедура пройшла нормально, а Сумська додала, що їй ще належить дізнатися свій діагноз. З якої причини їй робили цю процедуру і що показало дослідження, Ольга Сумська не повідомила.

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Відзначимо, актриса є прихильницею як фізичних вправ, так і збалансованого харчування. У програмі "Твій день" на 1+1 Сумська поділилася рецептом дивного гарбузового крем-супу.

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Ольга Сумська новини шоу бізнесу
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