Ольга Сумська показала архівні сімейні фото з дочкою-мовчункою

Ольга Сумська показала архівні фотографії з дочками і покійною мамою з її останнього дня народження і поділилася душевними переживаннями.

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Ольга Сумська та Антоніна Паперна / колаж Главред, фото Instagram і Facebook

Легенда українського кіно і театру Ольга Сумська поділилася з шанувальниками архівними фото, на яких вона зображена зі своєю мамою Ганною Іванівною, яка пішла з життя пару років тому, і двома доньками ‒ молодшою, Ганною Борисюк, і старшою ‒ Антоніною Паперною (яка багато років живе в країні-агресорі РФ і ні слова не говорить про війну, яку диктатор Володимир Путін розв'язав проти України).

Крім того, Сумська окремо опублікувала Stories, де згадала щасливі роки життя з мамою. Пізніше актриса також додала кадри з Мережі, на яких мова йде про подяки мамі.

Разом з сімейними фотографіями Сумська поділилася своїми душевними переживаннями. Зокрема, актриса розповіла, що дуже сумує за своєю покійною мамою.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що молодша дочка Ольги Сумської Анна Борисюк поділилася своїми переживаннями про Паперну, з якою до війни та її втечі до Москви була дуже близька.

Також мовчання порушив російський зять Ольги Сумської, актор Володимир Яглич. Як і Паперна, він дуже довго ховав голову в пісок, і намагався дотримуватися позиції про "артистів поза політикою".

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