Олег Винник розлютив українців своїм вчинком - що він зробив

Олег Винник знову потрапив під критику.

https://glavred.net/stars/oleg-vinnik-razyaril-ukraincev-svoim-postupkom-chto-on-sdelal-10700183.html Посилання скопійоване

Олег Винник - де зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Коротко:

Олег Винник переклав свою пісню

Що не сподобалося українцям

Український співак Олег Винник, який під час повномасштабної війни в Україні переїхав жити до Німеччини, переклав одну зі своїх пісень німецькою мовою.

На своїй сторінці в TikTok втікач опублікував нову версію пісні, яку раніше виконував російською мовою.

відео дня

Шанувальники не оцінили вибір артиста і пред'явили йому претензії, адже їх збентежило те, що пісня тепер звучатиме не українською мовою.

"А рідною мовою слабо?";

"Так він має громадянство німецьке, там його сім'я, а в Україну їздив на заробітки, просто вовчицям про це не говорив";

"Краще б українською переклав", - зазначили підписники.

Олег Винник живе в Німеччині / фото: instagram.com, Олег Винник

Що говорив Олег Винник у 2022 році

Український продюсер Сергій Перман нещодавно висловився про Олега Винника та як він поводився після переїзду до Німеччини.

"Я тільки знаю, що в перші пів року війни з ним у Німеччині бачилися мої друзі. І він із великою кількістю охорони ходив і говорив, що він найбільша зірка України, що на нього полюють чеченці, вся путінська машина, що він усіх хвилює, цікавить, що на нього полюють, і тому він із великою кількістю охорони", - сказав Сергій.

Олег Винник / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Олег Винник - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Іво Бобулвисловив свою думку про співаків Олега Винника і Потапа. Артист зазначив, що українці більше не зможуть сприймати співаків і не приймуть назад, адже вони вже давно неактуальні в рідній країні.

А також Олег Винник вирішив розповісти, як він опинився в Німеччині, де зараз живе. Сам Винник запевняє, що нове місце проживання він обрав ще до повномасштабної війни, а також його син народився в Німеччині.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олег Винник Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру почав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред