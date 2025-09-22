Олег Винник розлютив українців своїм вчинком - що він зробив

Коротко:
- Олег Винник переклав свою пісню
- Що не сподобалося українцям
Український співак Олег Винник, який під час повномасштабної війни в Україні переїхав жити до Німеччини, переклав одну зі своїх пісень німецькою мовою.
На своїй сторінці в TikTok втікач опублікував нову версію пісні, яку раніше виконував російською мовою.
Шанувальники не оцінили вибір артиста і пред'явили йому претензії, адже їх збентежило те, що пісня тепер звучатиме не українською мовою.
@olegg.vynnyk.original In Liebe verneigʼ ich mich. ? #ОлегВинник#OleggVynnyk#Braut#невеста#demo♬ Originalton - Olegg Vynnyk
"А рідною мовою слабо?";
"Так він має громадянство німецьке, там його сім'я, а в Україну їздив на заробітки, просто вовчицям про це не говорив";
"Краще б українською переклав", - зазначили підписники.
Що говорив Олег Винник у 2022 році
Український продюсер Сергій Перман нещодавно висловився про Олега Винника та як він поводився після переїзду до Німеччини.
"Я тільки знаю, що в перші пів року війни з ним у Німеччині бачилися мої друзі. І він із великою кількістю охорони ходив і говорив, що він найбільша зірка України, що на нього полюють чеченці, вся путінська машина, що він усіх хвилює, цікавить, що на нього полюють, і тому він із великою кількістю охорони", - сказав Сергій.
Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Іво Бобулвисловив свою думку про співаків Олега Винника і Потапа. Артист зазначив, що українці більше не зможуть сприймати співаків і не приймуть назад, адже вони вже давно неактуальні в рідній країні.
А також Олег Винник вирішив розповісти, як він опинився в Німеччині, де зараз живе. Сам Винник запевняє, що нове місце проживання він обрав ще до повномасштабної війни, а також його син народився в Німеччині.
Про персону: Олег Винник
Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру почав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.
