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"Ну хто тобі дав грошей, ну хто?": Лобода в Харкові потрапила в скандал

Марія Тупік
25 червня 2023, 18:13 оновлено 25 червня, 19:54
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Світлана Лобода відвідала Харків, але під час її міні-концерту стався скандал.
Світлана Лобода
Світлана Лобода / Колаж Главред, фото скріншот

Співачка Світлана Лобода приїхала до Харкова і потрапила в скандал. Співачка вирішила дати міні-концерт на вулиці, але до неї на виступ прийшла дівчина з плакатом, на якому був напис: "Харків без Лободи".

Світлана Лобода, коли побачила дівчину, вирішила до неї підійти і публічно запитала, хто їй дав грошей, щоб вона висловила протест проти її виступу.

"Моя хороша, ну хто тобі дав грошей, ну хто? Навіщо ти це робиш?",- почала питати у активістки співачка.

відео дня

Дівчина промовчала і нічого не відповіла співачці. Тоді Лобода назвала її "завербованою" і продовжила виступ перед публікою.

Що заявила Лобода після скандалу з дівчинкою в Харкові

"Сьогодні ми продовжили поїздку по Сходу України і були в Харкові. Тут пройшов неймовірний імпровізований концерт у саду Шевченка. Ви такі різні і такі красиві!! Дякую, що прийшли. Дівчинка, яка простояла весь час з плакатом "Харків без Лободи" – я пишаюся тобою. Ти маєш право на свою думку, і я поважаю це. Бо теж добре знаю, що таке йти проти течії. На жаль, мою розмову з тобою в черговий раз намагаються зробити маніпуляцією. Мені шкода, якщо хто бачить в цьому зневагу. Бажаю тобі ніколи не втрачати сили духу. Решті міста, дорослі та діти, дякую за неймовірний, теплий концерт. Я скоро повернуся", - написала Світлана Лобода в Instagram.

Відзначити, Світлана Лобода після початку війни в Україні активно допомагає всім співгромадянам.

Після трагедії на Каховській ГЕС Лобода надала квартиру у Києві для проживання багатодітній родині з Херсона і передала 100 тисяч гривень благодійному фонду для допомоги жителям, які позбулися своїх будинків.

Крім того, нещодавно Лобода перервала свій гастрольний тур в Європі і приїхала в Херсон. В Instagram Лобода поділилася коротким відео на тлі знаменитої арки з назвою міста. Вона заспівала під гітару пісню покійного Кузьми Скрябіна, який був патріотом України.

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