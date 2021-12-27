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Новорічний Вечірній Квартал: номер від президента, гості з юності та музичний сюрприз від акторів

27 грудня 2021, 18:37

Яким буде новорічний випуск шоу розповіла Олена Кравець.

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Новорічний Вечірній Квартал 31 Грудня - анонс / Пресслужба

У новорічну ніч, 31 грудня о 20:00 на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра новорічного Вечірнього Кварталу. Глядачі десятий рік поспіль зустрічатимуть Новий Рік з кварталівцями, що для мільйонів українців вже стало сімейною традицією.

Окрім політичної сатири, у новорічному Вечірньому Кварталі буде багато життєвих номерів, знайомих кожному з нас, а також музичних сюрпризів від популярних українських та зарубіжних зірок.

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Олена Кравець розповіла, яким буде новорічний Вечірній Квартал / Пресслужба

У прямому ефірі інфотеймент-шоу Твій День акторка Cтудії Квартал 95 Олена Кравець розповіла, на які сюрпризи очікувати в новорічну ніч від Вечірнього Кварталу.

"Для усіх глядачів Вечірнього Кварталу зірки подарували круті ексклюзиви та неочікувані музичні дуети. До нас завітав гість з моєї юності – Ілля Лагутенко та гурт Мумій Тролль. Я дивилась і розуміла, що це не схоже на нашу звичайну сцену. Був просто неймовірний концерт", - розповіла Олена Кравець.

Окрім того, у новорічному Вечірньому Кварталі будуть музичні сюрпризи від MOZGI, Антитіла, DOROFEEVA, Олі Полякової, Олега Винника, MONATIK, Тіни Кароль, Софії Ротару та Івана Дорна. Також до номерів приєднається запрошений актор, народний артист України Станіслав Боклан.

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На концерті також був присутнім президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська, яких залучили до участі під час одного з номерів.

"Володимир трохи підіграв нам у номері, про який він навіть не знав. Драматургія була у тому, щоб він робив те, що йому кажуть. Не буду спойлерити", - зазначила Кравець.

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Новорічний Вечірній Квартал 31 Грудня - анонс / Пресслужба

Особливим подарунком для українців стане виступ новоствореного "Квартал бенд". Актори гратимуть на інструментах, деякі з них спеціально вчилися для цього виступу. Під час зйомок концерту актор та художній керівник Вечірнього Кварталу Євген Кошовий розповів подробиці підготовки до номеру.

"Я закінчив музичну школу за класом саксофону, займався п’ять років. На слух ноти сприймав краще і не дуже любив сольфеджіо. А, наприклад, Володимир Мартинець перед концертом старанно вчився грі на барабанах, ходив спеціально на заняття. Він щодня тренувався. Не знаю, купив собі вдома барабану установку чи ні, але поки що сусіди за ним не бігають, тому все добре", - прокоментував Євген Кошовий.

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Новорічний Вечірній Квартал 31 Грудня - анонс / Пресслужба

Юрій Ткач зіграє на клавішах, Степан Казанін на акустичній гітарі, а Юрій Великий – на бас-гітарі. Квартал бенд виконає одну з найпопулярніших пісень нульових, однак несподіванкою для усіх стане те, що до них приєднається виконавець пісні - Ілля Лагутенко з Мумій Тролль.

Не пропустіть новорічний Вечірній Квартал 31 грудня о 20:00 одразу після святкового випуску ТСН.

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