"Але я вам нічого не казав": Слава Дьомін "здав з потрохами" особисте життя Лесі Нікітюк

Слава Дьомін розповів, від кого шаленіє Леся Нікітюк / instagram.com/slavademin_official, instagram.com/lesia_nikituk

Український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін у новому Youtube-шоу Слава ПРО натякнув, сто серце української моделі і ведучої Лесі Нікітюк зайняте.

Леся Іванівна справляє враження дуже балакучої особи - у неї прекрасно підвішений язик, і за словом вона ні в свою, ні в чужу кишеню не те що не лізе, а навіть і не дивиться.

Однак в тому, що стосується її особистого життя, Никитюк проявляє разючу стриманість. Що ж діється на любовному фронті ведучої розповів Дьомін. Точніше він натякнув на її ймовірний роман з чоловіком, який зараз перебуває в ЗСУ.

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"Чекаємо, коли Леся всім розповість про своє особисте життя, бо вона її дуже приховує. Чи вона приховує, тому що в неї хтось є чи ні? А я як друг можу сказати лише одне: Леся дуже нерівно дихає до ЗСУ-шників. Але я вам нічого не казав", - заінтригував Дьомін.

Раніше екссолістка групи Віагра, а також друга дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва поділилася рідкісним фото старшого сина, якого вона народила від співака.

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