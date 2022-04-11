Низький попит, конкуренція і мізерні гонорари: як проросійських зірок покарали рублем

Гонорари пропутінських артистів впали вдвічі після початку повномасштабної війни в Україні / Колаж

Два роки пандемії здаватимуться топовим російським артистам, які підтримують криваву політику Путіна, справжнім раєм. Якщо тоді їм вдавалося зберегти свої заробітки виступами на приватних вечірках, то тепер, завдяки санкціям проти РФ, про мільйонні гонорари у валюті можна забути.

За даними КП, цінник зірок в середньому впав удвічі - економіка Росії стрімко котитися в прірву, на світові сцени путіністам шлях замовлений, виступи вони можуть проводити лише в Туреччині, російський курортах і окупованому Криму, та й дозволити собі квиток на їх концерт тепер зможе далеко не кожен росіянин.

Баста, Руки вверх, Кіркоров, Білан, виступи яких раніше коштували від 3-4 млн.руб. ($37-50 тисяч), Григорій Лепс (від 5-6 млн. руб. ($62-74 тисяч) та інші "дорогі" зірки вже цього літа можуть сміливо ділити цінник на два. Інакше з конкуренцією їм не впоратися - зірок багато, а грошей у населення стає все менше. До того ж серйозну конкуренцію їм складають кавер-бенди, цінники яких набагато нижче.

"Багато замовників, клієнти event-агентств і організатори приватних заходів зменшили бюджети. Вони замовляють артистів, гонорар яких в середньому до 1 500 000 рублів. У тих артистів, у яких гонорар трохи вище - роботи стало менше. І зараз той, хто більш лояльний і пластичний в даному питанні, отримує більше роботи",- пишуть представники агентства All Star Media.

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Раніше путінську пропагандистку Бузову "нагріли" на 1 мільйон рублів на французькому курорті в Куршевелі.

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