УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Низький попит, конкуренція і мізерні гонорари: як проросійських зірок покарали рублем

11 квітня 2022, 03:46

Наслідки санкцій проти РФ "рупори Кремля" відчують на собі вже цього літа.

false
Гонорари пропутінських артистів впали вдвічі після початку повномасштабної війни в Україні / Колаж

Два роки пандемії здаватимуться топовим російським артистам, які підтримують криваву політику Путіна, справжнім раєм. Якщо тоді їм вдавалося зберегти свої заробітки виступами на приватних вечірках, то тепер, завдяки санкціям проти РФ, про мільйонні гонорари у валюті можна забути.

За даними КП, цінник зірок в середньому впав удвічі - економіка Росії стрімко котитися в прірву, на світові сцени путіністам шлях замовлений, виступи вони можуть проводити лише в Туреччині, російський курортах і окупованому Криму, та й дозволити собі квиток на їх концерт тепер зможе далеко не кожен росіянин.

Баста, Руки вверх, Кіркоров, Білан, виступи яких раніше коштували від 3-4 млн.руб. ($37-50 тисяч), Григорій Лепс (від 5-6 млн. руб. ($62-74 тисяч) та інші "дорогі" зірки вже цього літа можуть сміливо ділити цінник на два. Інакше з конкуренцією їм не впоратися - зірок багато, а грошей у населення стає все менше. До того ж серйозну конкуренцію їм складають кавер-бенди, цінники яких набагато нижче.

"Багато замовників, клієнти event-агентств і організатори приватних заходів зменшили бюджети. Вони замовляють артистів, гонорар яких в середньому до 1 500 000 рублів. У тих артистів, у яких гонорар трохи вище - роботи стало менше. І зараз той, хто більш лояльний і пластичний в даному питанні, отримує більше роботи",- пишуть представники агентства All Star Media.

читайте такожРосійську співачку викинули з розкішної вілли на Балі, де вона прожила 12 років

Раніше путінську пропагандистку Бузову "нагріли" на 1 мільйон рублів на французькому курорті в Куршевелі.

Інші новини:

viber
війна в Україні шоу-бізнес вторгнення Росії військове вторгнення російське вторгнення новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 10 квітня 2022: Левам - підказки долі, Скорпіонам - грошіГороскоп на сьогодні, 10 квітня 2022: Левам - підказки долі, Скорпіонам - гроші Гороскоп на завтра, 11 квітня 2022: Стрільцям – заздрість, Козерогам – помилки минулого, Рибам - ворогиГороскоп на завтра, 11 квітня 2022: Стрільцям – заздрість, Козерогам – помилки минулого, Рибам - вороги Прикмети на 9 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 9 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду Україна "попливе": синоптики попередили про потужні зливи і заморозкиУкраїна "попливе": синоптики попередили про потужні зливи і заморозки У травні буде дуже гаряче: Україну чекає нова бійня за території - прогноз на 2022 рікУ травні буде дуже гаряче: Україну чекає нова бійня за території - прогноз на 2022 рік
Підтримайте Главред

Останні новини

04:10

В Україну йде справжня весна: коли розігріє до +23

04:00

Що потрібно додати в чай, щоб здолати головний біль - відповідь експертів

03:46

Низький попит, конкуренція і мізерні гонорари: як проросійських зірок покарали рублем

02:43

"Почуємо багато страшних новин": експерт пояснив, що буде, коли світ "втомиться" від війни в УкраїніВідео

02:05

Поезія незламних: Остап Ступка прочитав потужний вірш про війну в УкраїніВідео

Реклама
01:40

Застосування Путіним ядерної зброї проти України - малоймовірно: глава Bellingcat пояснив чому

01:11

Гороскоп Таро на тиждень 11-17 квітня: Близнюкам - щедрі подарунки, Козерогам - сімейне щастя

01:03

Спалили море орків з технікою: під Харковом ЗСУ знищили колону РФВідео

00:51

Прикмети на 11 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:35

Харькова ВСУ разбили колонну российской военной техникиВідео

00:25

Зеленський щодо брехні Кремля: вони 8 років вбивали нас, а ми винні

10 квітня, неділя
23:59

Потужні вибухи прогриміли в Миколаєві та Харкові: що відомо про постраждалихВідео

23:28

Нова атака на Україну: РФ стягнула десятки літаків на аеродром у ВоронежіВідео

23:08

Прикмети на 12 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

22:52

Захоплення Києва "за два дні": Кличко попередив про ризики нового штурму РФВідео

22:50

"Не всі публічні": Данилов розповів про таємні візити до Києва під час війни

22:45

Через 20 років: Дженніфер Лопес виходить заміж за Бена АффлекаВідео

22:27

ФСБ влаштувала терор у Бучі: спливли страшні факти про масові розстріли українцівВідео

21:50

Ворога відкинули назад: окупанти отримали по зубах під СєвєродонецькомВідео

21:29

Кабмін виділив кошти на відновлення звільнених територій

Реклама
21:25

Макрон і Ле Пен виходять у другий тур виборів президента Франції - екзитпол

20:54

Військові аналітики США розкрили несподіваний напрямок нового удару РФВідео

20:32

Звірств російських військових може бути ще більше: у Байдена приголомшили заявоюВідео

20:29

Зруйновані стіни, у дворі - двохсоті: українська модель показала зруйнований будинок під КиєвомВідео

20:21

У НАТО думають дати Україні нову зброю і навчати солдатів за кордоном - BloombergВідео

20:16

Президент Польщі висловився щодо військових злочинів РФ в Україні

19:50

Орків "підсмажили" Стугною: десантура ЗСУ знищила ворожу бронетехнікуВідео

19:45

Росія завершує підготовку до наступу на схід України - ГенштабВідео

19:43

Росію погубить її ж тупість: чому поки що не варто чекати припинення війни в УкраїніПогляд

19:33

Прив'язали до дерева і жорстоко катували: під Києвом рашисти замучили пенсіонераВідео

19:29

Жорстокий до цивільних: у США попередили, чим небезпечний новий командувач наступом РФ на УкраїнуВідео

19:16

Оля Полякова зворушила до сліз виконанням гімну УкраїниВідео

19:03

Тоня Матвієнко вперше прокоментувала розставання з Арсеном Мірзояном

18:56

Рашистів підірвали з "феєрверком": ЗСУ показали яскраві кадри знищення ворогаВідео

18:39

Під Києвом окупанти неодноразово ґвалтували жінку, погрожуючи їй насиллям над 3-річним синомВідео

18:27

У РФ закінчується "гарматне м'ясо", резерви кинуті в наступ на Донбасі - АрестовичВідео

18:19

Шосте почуття не підводить: названі знаки з найсильнішою інтуїцією

18:17

Чому розпад Росії на 8-10 шматків можливий як ніколиПогляд

17:54

У ЄС назвали терміни отримання Україною статусу кандидата на членствоВідео

17:25

Україну атакує сніг і злива: коли потеплішає і прийде справжня веснаВідео

Реклама
17:22

На Росію чекає дефолт цього року з ймовірністю 90% - Bloomberg

17:16

ЗСУ розтрощили "Термінатора": під Києвом знищили штурмовий вертоліт РФ з екіпажемВідео

17:09

"Не встигла втекти": під Києвом кадировець по-звірячому зґвалтував і жорстоко вбив українкуВідео

16:47

Озброєні орки задкували назад: в окупованому Херсоні пройшов потужний проукраїнський мітингВідео

16:38

"Росіяни всі згоріли": 20-річний український танкіст поодинці "розкришив" танки і 3 БМП окупантівВідео

16:31

Путін обговорить з Лукашенком включення Білорусі до числа країн-гарантів безпекиВідео

16:22

"Для мене це - злиденна душа": Приходько "проїхалася" по заплаканій через війну Лободі

16:11

Навіть після поразки у війні з Україною фашизм із Росії не зникнеПогляд

16:09

Гороскоп для України на 2023 рік: коли чекати закінчення війни і що очікує українців

15:51

Як позбутися від запаху в ванній - 5 ефективних способів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти