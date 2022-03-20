Санкції у справі: путінську пропагандистку Бузову "нагріли" на 1 мільйон рублів у французьких АЛьпах

Путінській пропагандистці Бузовій у Куршевелі відмовилися повертати 1 мільйон рублів / facebook.com/buzovareal

Багато країн ополчилися проти Росії через криваву війну, яку країна розв'язала проти України. Держави намагаються вплинути на агресора серйозними економічними санкціями.

А поки це відбувається, росіяни в світі стають справжніми вигнанцями - вони не можуть покинути країну, а до тих, хто все ж виривається, ставляться з презирством.

Цю сторону можливих наслідків вже відчула на собі путінська пропагандистка, співачка Ольга Бузова.

Артистка запланувала розкішний відпочинок у французьких Альпах ще до початку війни. Але її планам не судилося збутися. Заборона на авіаперельоти від практично всієї Європи не дозволили їй дістатися до курорту, а готель в Куршевеліпросто відмовилася повертати їй гроші за номер.

Так Бузова втратила близько мільйона рублів, що, за визнанням самої артистки, для неї зараз величезні гроші.

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