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Микита Джигурда заступився за ув'язненого Михайла Єфремова: "Чарки горілки в житті не випив"

13 лютого 2023, 14:11
Михайло Єфремов сидить за вбивство в нетверезому вигляді, проте "окультні ведичні сигнали", які приймає Джигурда, знайшли для актора виправдання.
Михайло Єфремов, Микита Джигурда
Микита Джигурда назвав виставою "алкоголізм" Михайла Єфремова / УНІАН , t.me/dzhigurda27

Російський актор Михайло Єфремов безліч разів з'являвся на публіці в нетверезому вигляді: зривав спектаклі і світські заходи, а зараз відбуває покарання в колонії за провокацію смертельного ДТП в стані алкогольного сп'яніння.

Незважаючи на артистичний талант, за Єфремовим закріпилася слава проблемного і ненадійного артиста. Епатажний музикант і актор Микита Джигурда має свою думку, чому доля актор склалася саме так.

В інтерв'ю для росЗМІ кошлатий друг горе-балерини Волочкової заявив, що з самого початку знав, яке покарання чекає Єфремова за вбивство людини і кинувся акторові на допомогу, завдяки власним "ведичним окультним зв'язкам з господом".

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Що ж стосується амплуа Михайла, як алкоголіка і нехлюя, то тут Джигурда переконаний - актор таким чином привертав до себе увагу, а чутки про його залежності сильно перебільшені.

"Я чарки горілки з ним в житті не випив. Я не раз бачив на Кінотаврі, як він їде в ліфті тверезий і каже: "Я зараз похуліганю". А там ваша братія сидить. І ось він виходить з ліфта і грає вусмерть п'яного, тролить. Тому що він розуміє, що якщо вийде тверезим, не буде уваги, а так "Михайло вийшов у гарному настрої", - повідомляє Джигурда.

Раніше російська балерина Анастасія Волочкова і актор Микита Джигурда з'явилися на публіці разом. Балерина повідомила, що стала секундантом Микити Джигурди, але її зовнішній вигляд підняли на сміх її ж підписники.

Також Джигурда здивував зовнішнім виглядом єдиної дочки - нещодавно Еві-Владі-Кріст виповнилося 13 років. У соціальних мережах артиста з'явилися рідкісні знімки дитини.

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шоу-бізнес Микита Джигурда Михайло Єфремов новини шоу бізнесу
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