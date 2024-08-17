Любощі Гаррі та Меган потрапили на фото

Принц Гаррі "запросив" свою дружину Меган Маркл на дуже романтичний момент у четвер під час подорожі Колумбією.
За даними Page Six, 39-річний рудоволосий член королівської сім'ї обійняв 43-річну герцогиню Сассекську і поцілував її в голову, коли вона випромінювала щастя під час відвідин Національного центру мистецтв у Боготі.
Маркл відповіла на любов пізніше, коли вона ніжно поклала руку на коліно Гаррі і сяяла, дивлячись на нього, поки він говорив.
Хто така Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).
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Маркл буквально сяяла в жакардовій сукні з ефектом металік від колумбійської дизайнерки Джоанни Ортіс (2150 доларів), яка слугувала даниною поваги південноамериканській країні, якою вони гастролюють.
Маркл поєднала максі з малюнком, прикрашеним вирізом у формі серця і вирізом у формі краплі, з коричневими сандалями Jimmy Choo.
Вона завила волосся м'якими локонами і доповнила аксесуарами намисто Cartier Juste un Clou (13 400 доларів) та іншими золотими прикрасами, поки вона і її чоловік насолоджувалися культурними виставами в другій половині дня.
Гаррі вибрав більш невимушений літній образ: одягнув бежевий піджак, штани і синю сорочку.
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Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.
А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.
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