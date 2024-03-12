Точна копія: дочка Тома Круза стала вилитою Кеті Холмс

Дочка Тома Круза часто гуляє вулицями Нью-Йорка.

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Сурі Круз стала дуже схожа на свою маму Кеті / Колаж Главред, фото Instagram/katieholmes

Сурі Круз, 17-річна дочка Кеті Холмс і Тома Круза, була сфотографована так само, як її знаменита мати, коли вона збиралася на недільну прогулянку Нью-Йорком.

На прогулянці вона поводилася невимушено і мала стильний вигляд у сірих спортивних штанях, футболці, темно-синій куртці і коричневих туфлях на плоскій підошві, пише Page Six.

Сурі на прогулянці була без макіяжу, зібрала волосся у хвіст і доповнила образ сережками-крапельками.

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Фото Сурі Круз можна побачити тут

Незрозуміло, куди попрямувала дівчинка-підліток, але вона тримала рожеву пляшку з водою, а з її кишені звисали провідні навушники.

Красуню-брюнетку час від часу можна побачити, як вона блукає Великим Яблуком.

Хто така Сурі Круз Сурі Круз - американська знаменитість, дочка американських акторів Кеті Холмс і Тома Круза. Том Круз і Кеті Холмс були щасливі разом кілька років тому. Однак його стосунки з Кеті та його донькою Сурі закінчилися, коли пара розлучилася. Шлюб тривав лише шість років. Том Круз не спілкується зі своєю дочкою.

З кожним роком Сурі все більше і більше стає схожою на свою маму Кеті Холмс.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Том Круз закрутив новий роман із донькою екс-депутата Держдуми РФ Ельсіною Хайровою і вже познайомився з її дітьми від шлюбу з російським олігархом.

раніше стало відомо про те, що Том Круз витратить на свій новий фільм у космосі 200 мільйонів доларів США. Про зйомки стрічки на МКС актор говорив ще три роки тому.

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