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"Нема жодних виправдань": Ксенія Мішина розкрила шокуючу правда про ексчоловіка-аб'юзера

Руслана Заклінська
10 ноября 2023, 19:18
Акторка поділилась деталями про свою вагітність та розповіла про реакцію ексчоловіка на поповнення в сім'ї.
'Нема жодних виправдань': Ксенія Мішина розкрила шокуючу правда про ексчоловіка-аб'юзера
Ксенія Мішина розповіла про свою вагітність та реакцію чоловіка / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / misha.k.ua

Українська акторка та ведуча, Ксенія Мішина, розкрила деталі свого складного періоду життя, пов'язаного з вагітністю та материнством. У проєкті Раміни Есхакзай вона відверто поділилась, що вагітність Платоном, була незапланованою і спочатку бажаною для її колишнього чоловіка.

Мішина визнала, що з ексчоловіком вони не використовували засоби контрацепції, тому новина про вагітність не стала для неї несподіванкою.

"Це не було несподівано, бо ми… скажімо так, не контролювали цей процес", – зазначила ведуча.

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Колишній чоловік спочатку не був проти дитини. Але, як виявилося пізніше, під час вагітності її партнер відмовився від відповідальності та раптово покинув вагітну жінку. Він навіть не прийшов на виписку із пологового підтримати жінку та побачити сина.

"Так, нема мені жодних виправдань. Я злякався. Зрозумів, що не можу. Я боявся, я не розумів, що далі робити", – процитувала колишнього чоловіка Мішина.

Тільки через десять років, під час повномасштабного вторгнення та військових дій, колишній чоловік знову з'явився на горизонті. Він намагався встановити контакт з сином. Однак Ксенія визнала, що не бачить істинної любові та щирості у цій зустрічі, вважаючи це спробою привернути її увагу, а не дитини.

Акторка відзначила, що не засуджує батька свого сина за минуле і вирішила відпустити старі образи. Зараз чоловік не приймає участі у вихованні сина та не спілкується з ним.

Нагадаємо, нащодавно Ксенія Мішина опинилася в лікарні та перенесла першої в житті операції. Про це повідомила сама артистка у своєму Instagram, опублікувавши відео, на якому їй встановлюють капельницю.

Також Мішина розповіла про своє особисте життя. В Instagram акторка опублікувала звабливе відео, в пості вона поділилася роздумами щодо суті щастя та особистого благополуччя. Ксенія підкреслила, що не робить основним показником свого щастя наявність або відсутність чоловіка в її житті.

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