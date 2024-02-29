У 53-річної Наомі Кемпбелл роман з 37-річним мільйонером з ОАЕ - ЗМІ

У чіпкі нігтики Чорної пантери світський лев та кінопродюсер попався ще в 2014 році.

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Наомі Кемпбелл приписують роман з Мохаммедом Аль-Туркі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Юні роки Наомі Кемпбелл, крім запаморочливих успіхів у світі моди, були відзначені дикими вечірками, гучними романами і зухвалими витівками. Втім, і сьогодні жоден світський захід, де панують багаті і знамениті, не проходить без участі 53-річної моделі.

Останнім часом її супроводжує 37-річний кінопродюсер-мультимільйонер з Саудівської Аравії Мохаммед Аль-Туркі ("Арбітраж", "За будь-яку ціну", "Невинність", "99 будинків") - разом пара з'явилася на церемонію нагородження премії BAFTA, чим породила в ЗМІ чутки про те, що між ними дещо більше, ніж просто дружба.

Як повідомляє видання The Sun, Аль-Туркі і Кемпбелл на світському заході трималися стримано, проте раз у раз натикалися один на одного в залі і виглядали в товаристві один одного абсолютно щасливими. До слова, за словами очевидців, з вечірки після церемонії мільйонер та модель також поїхали разом.

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Інсайдери відзначають, що Аль-Туркі та Кемпбелл знайомі з 2014 року, але останнім часом все частіше насолоджуються товариством один одного. І якщо між ними не зав'язався бурхливий роман зараз, то багато хто впевнений, що це - справа часу. "Наомі дуже вибаглива в тому, з ким проводить час, і вона зблизилася з Мохаммедом. Їх зблизила любов до моди і мистецтва, у них багато спільних друзів. Наомі була з ним у Дубаї, і вона здається дуже щасливою. Вони проводять багато часу разом, і, схоже, що між ними пробігла іскра, навіть якщо це поки просто дружба", - повідомляють інформатори.

Наомі Кемпбелл ніколи не виходила заміж. Вона була двічі заручена - з басистом гурту U2 Адамом Клейтоном в 1993 році, і з італійським бізнесменом Флавіо Бріаторе в кінці дев'яностих. Але обидва рази все закінчувалося розривом. У моделі були романи з Леонардо Ді Капріо, Владиславом Дороніним, Робертом Де Ніро, Хассаном Джамілем, Шоном Комбсом, Ашером, Ліамом Пейном, Скептою.

Дивіться відео з Мохаммедом Аль-Туркі та Наомі Кемпбелл на церемонії BAFTA:

Хто така Наомі Кемпбелл? Наомі Кемпбелл - британська супермодель афроямайського та китайсько-ямайського походження. Одна з "великої шістки" супермоделей. У фешн-індустрії має прізвисько Чорна пантера. Почала кар'єру в 15 років і зберігає свою затребуваність в професії навіть майже 40 років по тому. Мала численні проблеми з законом і страждала від алкогольної та наркотичної залежності. Особисте життя приховує, мама двох дітей (2021 і 2023 р.н.), народжених сурогатною матір'ю.

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