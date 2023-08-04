"Деякі-це просто нісенітниця": Потап іронічно прокоментував скандали навколо себе

Репер і продюсер Олексій Потапенко, останнім часом часто потрапляв у скандали, обізвав "нісенітницею" деякі звинувачення фанатів.

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Потап вважає, що він навчився "екологічно проживати" поразки / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко (він же Потап) назвав "нісенітницею" деякі звинувачення фанатів і скандали навколо своєї персони. Про це він заявив у коментарі виданню Viva.

"Я не можу сказати, що вони мене зовсім не зачіпають, хоча я роблю максимум для того, щоб вони не впливали на моє життя. Деякі – це просто нісенітниця, яку роздувати незрозуміло навіщо, коли є більш важливі питання для обговорення", - висловився Потап.

Продюсер вважає, що він навчився "екологічно проживати", оскільки має спортивне минуле і освіту.

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"Я взагалі людина зі спорту, був спортсменом і тренером. І чому навчив мене спорт - що спортсмени вміють екологічно переживати свої поразки, вчаться на своєму досвіді. Розуміють: щось може вийти, щось ні, щось у кризовій ситуації сприймається набагато резонансніше, ніж у спокійній", - сказав Потапенко.

Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через невірність чоловіка.

"Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.

Каменських на тлі скандалу заявила, що втратила голос і проходить лікування.

Беспалов посилався на якісь анонімні джерела, а також на якихось "котиків", які володіють інформацією. Блогер також звертає увагу на те, що після того, як Каменських поскаржилася на втрату голосу і скасувала свій концерт, вона буквально відразу ж співала наживо на одному з корпоративів.

Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував категорично.

Сама Каменських пізніше публічно заявила, що вона абсолютно не ревнива і абсолютно самодостатня жінка.

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