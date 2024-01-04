"Не витримало серце": брат Марії Бурмаки помер від ран, отриманих на фронті

Відома українська співачка і автор пісень Марія Бурмака поділилася з українцями в Instagram трагічною новиною. У ніч з 3 на 4 січня від ран, отриманих на фронті, помер її молодший брат ‒ боєць ЗСУ Святослав Бурмака.
"Сьогодні вночі помер мій брат Святослав Бурмака. Серцевий напад. Учасник бойових дій. Він служив у 43 окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила. Був поранений і контужений, лікувався у військовому госпіталі. У квітні був комісований за станом здоров'я. Не витримувала його психіка. Не витримало зрештою і серце. Немає таких слів, щоб описати як боляче нашій родині. Я завжди тебе буду дуже любити, Слава. Про час і місце поховання я напишу пізніше", - написала артистка.
Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть головного героя фільму "Максим Оса і золото песиголовця", актора Василя кухарського. 42-річний артист отримав важке поранення на фронті.
Пізніше стало відомо, що український актор театру і кіно, режисер-документаліст Андрій Павленко загинув на фронті, захищаючи Україну від окупанта.
Також Перший український театр для дітей та юнацтва повідомив про смерть української зірки фільму "Д'артаньян і три мушкетери", актора Сергія Кустова.
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