Марія Бурмака розкрила подробиці трагічної смерті чоловіка, за якого виходила двічі

Марія Бурмака розкрила подробиці смерті Дмитра Небесійчука / instagram.com/mariaburmaka

Українська співачка, Народна артистка України Марія Бурмака у січні 2022 року розповіла про смерть колишнього чоловіка, батька її єдиної дитини, музичного продюсера Дмитра Небесійчука.

Між подружжям були непрості стосунки, проте зла на колишнього коханого Бурмака не тримає. "Я двічі з ним одружувалася. Зараз, коли його вже нема, хочу, щоб світлі спогади залишилися у всіх", - розповідає вона в інтерв'ю YouTube-каналу СерцемЮА.

Співачка вирішила розкрити подробиці смерті Небесійчука лише через вісім місяців після його відходу. Продюсер помер від опіків, отриманих ним під час пожежі. Ураження виявилися несумісними з життям.

"Це для мене великий біль. Це трагічна історія. Він мав будинок. Він його дуже любив, відбудовував. Це сталося в понеділок, 24 січня 2022 року. Він пішов на лижах, розпалив сауну... Або це був серцевий напад, або він заснув, або щось сталося, але була пожежа. Він два дні після цього пожив, і 26 січня його не стало", - поділилася болючими спогадами Бурмака.

У Дмитра Небесійчука залишилася донька Ярина (1995 р.н.) від шлюбу з Марією Бурмакою.

Раніше рідкісними фотографіями старшого красеня-сина поділився український футболіст, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко. Нещодавно Джордану виповнилося 18 років.

Також стало відомо, що радянська і грузинська співачка Тамара Гвердцителі втратила маму-одеситку. Артистка важко переживає її смерть, через що її власне психічне і фізичне здоров'я сильно похитнулося.

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