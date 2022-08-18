Не все так гладко: чим Арсен Мірзоян "задовбав" Тоню Матвієнко до війни

Розлучатися зоряне подружжя не планує, але криза у відносинах артистів все ж була.
Повномасштабна війна в Україні зруйнувала безліч сімей: пари розходяться, тому що сил чинити опір стресу і болю залишається зовсім небагато.
Однак зіркова сім'я співаків Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна навпаки - переживає ренесанс відносин. Про це розповіла сама артистка в інтерв'ю для ЖВЛ.
Матвієнко виїхала з України наприкінці лютого, а повернулася до Києва лише на початку серпня. Відносини на відстані зміцнили її шлюб з Мірзояном, а рідкісні зустрічі, які у них були, здавалися співачці справжнім скарбом.
"Настільки були хвилюючі ці зустрічі, ніби я перший раз йшла на побачення. Найважче було не зустрітися, а розуміти в кінці, що це ненадовго, й знову відпустити. У мене як розрив серця, такий відчай, така одинокість наступає", - зі сльозами на очах згадує Тоня.
Однак цієї ідилії могло і не бути: Матвієнко хоч і спростувала чутки про ймовірне розлучення з чоловіком-співаком, все ж зізналася, що до війни у них були серйозні проблеми у відносинах.
"Були моменти, які мені весь цей час не подобалися, потім я подорослішала. У якийсь момент мене задрало все, сказала: "Я так не можу". І написала йому все, що мені не подобається. Він тоді зрозумів, що я не жартую і нарешті мене почув. І мені так легко стало", - розповідає співачка. Правда, подробиці "моментів" вона розкривати не стала.
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