Не все так гладко: чим Арсен Мірзоян "задовбав" Тоню Матвієнко до війни

Тоня Матвієнко розповіла, як мало не пішла від Мірзояна перед війною / instagram.com/tonya_matvienko

Повномасштабна війна в Україні зруйнувала безліч сімей: пари розходяться, тому що сил чинити опір стресу і болю залишається зовсім небагато.

Однак зіркова сім'я співаків Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна навпаки - переживає ренесанс відносин. Про це розповіла сама артистка в інтерв'ю для ЖВЛ.

Матвієнко виїхала з України наприкінці лютого, а повернулася до Києва лише на початку серпня. Відносини на відстані зміцнили її шлюб з Мірзояном, а рідкісні зустрічі, які у них були, здавалися співачці справжнім скарбом.

"Настільки були хвилюючі ці зустрічі, ніби я перший раз йшла на побачення. Найважче було не зустрітися, а розуміти в кінці, що це ненадовго, й знову відпустити. У мене як розрив серця, такий відчай, така одинокість наступає", - зі сльозами на очах згадує Тоня.

Однак цієї ідилії могло і не бути: Матвієнко хоч і спростувала чутки про ймовірне розлучення з чоловіком-співаком, все ж зізналася, що до війни у них були серйозні проблеми у відносинах.

"Були моменти, які мені весь цей час не подобалися, потім я подорослішала. У якийсь момент мене задрало все, сказала: "Я так не можу". І написала йому все, що мені не подобається. Він тоді зрозумів, що я не жартую і нарешті мене почув. І мені так легко стало", - розповідає співачка. Правда, подробиці "моментів" вона розкривати не стала.

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