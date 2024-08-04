"Не просто так змінив стиль": у зірки Голосу країни виявили рак

Віктор Нікіфоров розповів, на якій стадії перебуває його хвороба, і як він виявив, що хворий на онкологію.

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Віктор Нікіфоров Голос країни - у Нікіфорова з Gorim! знайшли рак / колаж: Главред, фото: instagram.com/gorim_music

Український музикант, співак і співзасновник музичного проєкту Gorim! Віктор Нікіфоров став відомий завдяки участі в шоу Голос країни. Він двічі сяяв на сцені проєкту - у 7 і 11 сезонах. Спершу він потрапив у команду Сергія Бабкіна, потім - Тіни Кароль.

Нікіфоров не переміг на шоу, але отримав стимул продовжувати творити і створювати музику. Нещодавно його шанувальники помітили, що артист сильно змінив імідж, зокрема поголив голову. Тоді співак зізнався у своєму блозі в Instagram, що в нього виявили онкологію.

"В мене рак - лімфома Ходжкіна 2 стадії. І я зараз знаходжуся на хіміотерапії. Лікують мене в Інституті раку, почуваю себе добре. Ділюся з вами цим, бо зараз це важливий аспект мого життя і це важко буде приховати, особливо з часом лікування", - розповів Віктор.

Також він поділився, як саме дізнався про хворобу. Навесні музикант перехворів на ГРВІ, яка дала дивні побічні ефекти - його лімфовузли сильно збільшилися в розмірах. Після низки аналізів, обстежень і видалення лімфовузла для проведення гістології стало зрозуміло, що в Нікіфорова онкологія. Наразі Віктор проходить другий курс хіміотерапії за протоколом ABVD, після якого буде повторне обстеження, щоб визначити динаміку та подальше лікування.

Також Віктор Нікіфоров зазначає, що відмовлятися від музики через хворобу не планує.

Віктор Нікіфоров Голос країни - у Нікіфорова з Gorim! знайшли рак / колаж: Главред, фото: instagram.com/gorim_music

Дивіться відео виступу Віктора Нікіфорова на "сліпих прослуховуваннях" в 11 сезоні шоу Голос країни:

Що таке Голос країни? Голос країни - українське пісенне талант-шоу, яке виходить на 1+1 з 2011 року. Є адаптацією нідерландського формату The Voice. Вокалісти за допомогою зіркових тренерів змагаються в кількох етапах за звання "голосу країни" і контракт зі студією звукозапису. Загалом вийшло 13 сезонів "Голосу", два з яких - під час повномасштабної війни (13 - повністю; зйомки 12-го було перервано через початок вторгнення рф, і продовжено в жовтні 2022 року).

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