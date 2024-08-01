"Не дуже комфортна історія": Олександр Пономарьов викрив свою думку про камінг-аут дочки

Український популярний співак Олександр Пономарьов розповів, що думає про камінг-аут дочки від Олени Мозгової - Зої Мозгової.
У коментарі для ЖВЛ Пономарьов не особливо хотів говорити про те, що трапилося.
"Я не хочу це зараз коментувати. Для мене це не дуже комфортна історія... Кожен вибирає свій шлях, у кожного своя дорога", - сказав артист.
Зазначимо, Зоя 29 липня повідомила, що перебуває у стосунках із дівчиною на ім'я Юлія.
Хто такий Олександр Пономарьов?
Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.
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Раніше стало відомо, учасник "Голосу країни-12" з команди Наді Дорофєєвої отримав серйозне поранення на фронті. Його зіркова наставниця попросила допомогти талановитому захиснику з лікуванням.
Також колишній учасник романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія вперше показав свого сина. Рік тому первістка йому подарувала його юна дружина.
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