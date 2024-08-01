"Не дуже комфортна історія": Олександр Пономарьов викрив свою думку про камінг-аут дочки

Олександр Пономарьов уперше прокоментував вчинок доньки.

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Олександр Пономарьов не хоче говорити про вчинок дочки / колаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Український популярний співак Олександр Пономарьов розповів, що думає про камінг-аут дочки від Олени Мозгової - Зої Мозгової.

У коментарі для ЖВЛ Пономарьов не особливо хотів говорити про те, що трапилося.

"Я не хочу це зараз коментувати. Для мене це не дуже комфортна історія... Кожен вибирає свій шлях, у кожного своя дорога", - сказав артист.

Зазначимо, Зоя 29 липня повідомила, що перебуває у стосунках із дівчиною на ім'я Юлія.

Хто такий Олександр Пономарьов? Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

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