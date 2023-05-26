Не Пресняков: в оточенні Пугачової розповіли, хто був першим коханням Орбакайте

Крім того, колишня домробітниця Алли Пугачової Людмила Дороднова розповіла про досить моторошний випадок, який стався з Орбакайте ще в 1970-х.

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Крістіна Орбакайте, Алла Пугачова, Максим Галкін / колаж Главред, фото УНІАН

Людмила Дороднова, яка багато років пропрацювала в якості домашньої помічниці легендарній співачці Алли Пугачової, розповіла, що першою великою любов'ю дочки тієї Крістіни Орбакайте був зовсім не співак Володимир Пресняков-молодший. Про це жінка розповіла в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

"Христині свого часу подобалася одна музична група зі Швеції. Там співали три брати. І наймолодший з цієї групи Христині дуже подобався", — зізналася Дороднова.

Крім того, жінка розповіла про досить моторошний випадок, який стався ще в 1970-х.

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"Коли ми на вулиці Горького жили, я стала Христину у ванній Полоскати. А там ванна була широка, не такі, як в інших квартирах. І Христина у мене пішла під воду. Поринула з головою. Досі пам'ятаю цей випадок", - з жахом згадує Дороднова.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.

Також повідомлялося, що гуморист Максим Галкін, який відразу виступив проти війни в Україні, зачарував шанувальників милим архівним фото з дружиною Аллою Пугачовою. Чорно-білий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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