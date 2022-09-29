"Не потрібно лити бруд на своїх громадян": Буланова вирішила повчити Галкіна і Пугачову

Буланова вирішила повчити Галкіна і Пугачову / скріншот

Співачка Тетяна Буланова висловилася щодо ставлення Алли Пугачової і Максима Галкіна до війни в Україні.

Артистка вважає, що висміювання гумористом пропагандистів і росіян недоречно.

"Чим там на своїх виступах займається Максим Галкін - ось цього я не можу зрозуміти. Мені здається, це неправильно як мінімум. Думаю, якби Пугачова Так себе вела, то навряд чи вона повернулася б. Немає недоторканних насправді, це з часів Сталіна зрозуміло", - заявила Буланова.

Хоча раніше співачка однозначно висловлювалася про знаменитостей, які залишили Росію після початку війни, але, по всій видимості, для Буланової Пугачова — особливий випадок.

"Захист - абсолютно нормальна справа, коли на тебе нападають. Починаєш пояснювати, що ти не верблюд. Вона поїхала, а потім приїхала, і це особисто її справа. Вважаю, що можна жити пів року в Америці, у Франції — де завгодно, але головне, не потрібно лити бруд на своїх громадян. Якщо цього не робити, то яка різниця, де хто живе", - заявила Буланова.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.

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