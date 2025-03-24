"Не можу сказати, що добре": ведуча 1+1 назвала діагноз однорічної доньки

Наталія Островська раніше потрапила з крихіткою Аґатою до лікарні.

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Наталія Островська з донькою - ведуча розповіла про стан Аґати / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

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Наталія Островська розповіла, що її донька хворіє

Разом із дівчинкою ведуча лежить у лікарні

Наталія розкрила, що зараз відбувається з дівчинкою

Журналістка і ведуча 1+1 Наталія Островська зникла з інформаційного простору у зв'язку з хворобою доньки - разом з Аґатою (1.4 роки) їй довелося лягти в лікарню. Кілька днів у малечі трималася висока температура, почалося зневоднення, проте тести на агресивну форму грипу не підтвердилися.

У лікарні в доньки Островської виявили вірус, проти якого дівчинці раніше робили щеплення. Вакцина мала полегшити перебіг хвороби, проте організм малечі відреагував по-іншому. Її стан стабілізували медики, однак, на жаль, проблеми зі здоров'ям на цьому не закінчилися.

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Про це Наталія Островська розповіла у своєму блозі в Instagram. Відповідаючи на численні запитання стурбованих підписників, вона зізналася, що ослаблений вірусом організм Аґати зараз протистоїть новим "викликам".

"Зараз не можу сказати, що все добре. Поки ми лікували вірус, запідозрили ще один - вітряну віспу, поки підозрювали це, розвинувся обструктивний бронхіт. Лікуємось. Дякую за турботу і підтримку", - написала ведуча.

Наталія Островська з донькою - ведуча розповіла про стан Аґати / instagram.com/nataliostrovska

Наталія Островська народила первістка, дівчинку на ім'я Аґата, у листопаді 2023 року від чоловіка Богдана. Його особистість ведуча воліє приховувати. Пара одружилася 2018 року, і влітку відсвяткує сьому річницю весілля.

Наталія Островська з донькою / instagram.com/nataliostrovska

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Хто така Наталія Островська? Наталія Островська - українська ведуча та журналістка. Працює на телеканалі 1+1 Україна, веде телемарафон "Єдині новини". У листопаді 2023 року вперше стала матір'ю. Особу чоловіка і батька її дитини ведуча приховує.

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