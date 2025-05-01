"Не могли продати житло": Огнєвіч сказала, що сталося з її майном у Криму

Коли окупація півострова затягнулася, батьки вирішили переїхати до Києва.

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Огнєвіч сказала, що сталося з її майном у Криму / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Марічка Падалко"

Коротко:

У 2014 році батьки Огнєвіч не хотіли залишати Крим

Вони покинули півострів у 2020 році

Попспівачка Злата Огнєвіч розповіла про своє майно в окупованому Криму. Артистка поділилася, що з ним сталося після окупації півострова і як її батьки виїхали звідти. Подробицями про виїзд рідних і долю нерухомості виконавиця поділилася в інтерв'ю для Марічки Падалко.

Майже все дитинство Злати минуло в місті Судак. Туди її родина переїхала, коли дівчинка була ще зовсім маленькою. Її батьки придбали там нерухомість і будували своє життя. Однак 2014 року Росія окупувала півострів. Тоді мама й тато артистки, яка вже кілька років мешкала в Києві, не хотіли залишати Крим.

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Вони сподівалися, що ситуація швидко вирішиться, а півострів повернеться під контроль України. Коли окупація затягнулася, батьки вирішили все ж переїхати до Києва. Сталося це ще до початку повномасштабного вторгнення. Вони продали майно в Криму і за кошти від продажу купили житло в столиці.

"Я дуже щаслива, що нам вдалося це зробити до повномасштабного вторгнення. Проблема була в тому, що ми не могли продати житло в Криму. Алгоритм дій дуже простий. Для того, щоб жити в Києві або під Києвом, потрібно придбати житло. Ми вирішили для себе продати житло батьків у Криму, щоб у батьків була можливість переїхати вже до нас", - розповіла знаменитість.

За її словами, рідні люди покинули півострів 2020 року. Сама Огнєвіч дуже щаслива, що батьки зважилися на переїзд раніше, оскільки вона не знає, чи змогла б вивезти їх під час повномасштабного вторгнення.

"Нам це вдалося. Батьки вже десь роки два до повномасштабної жили з нами. Я дуже рада, що це сталося. Тому що якби сталося це у 2022 році, чесно, я не знаю... Я, звичайно, зробила б усе можливе для цього, але це було б набагато складніше", - додала зірка.

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Хто така Злата Огнєвіч? Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представниця України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

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